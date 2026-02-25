La crisis sin fin del Barcelona: ni un título desde 2023… ¡con 10 oportunidades!

El Barcelona sigue sumido en una crisis que parece no tener fin. La llegada de Xavi Pascual cambió al equipo a mejor en muchos aspectos, pero de momento no ha terminado de ser el remedio definitivo para una enfermedad que sufre la sección de baloncesto culé desde junio de 2023. El último título que ganó el Barça fue hace casi tres años, ganando al Real Madrid por 3-0 en la final de la Liga Endesa y levantando el trofeo en el Palacio.

Desde entonces ha tenido 10 oportunidades más para proclamarse campeón y ninguna de ellas las ha aprovechado. Sin ir más lejos, el pasado sábado dejó escapar la Copa del Rey cayendo con el Baskonia cuando le iba ganando por 58-49 antes del último cuarto, en el que encajó un parcial de 9-21 y fue derrotado. De hecho, los continuos fracasos en todas las competiciones ha provocado que la directiva cambie ¡tres veces! de entrenador.

Tras la salida de Sarunas Jasikevicius, a lo grande con esa Liga del Barcelona liderado por Nikola Mirotic, por el banquillo azulgrana han pasado Roger Grimau (sólo estuvo el curso siguiente), Joan Peñarroya (fue cesado tras completar la temporada 2024-25 y un mes de la actual) y ahora con Pascual poco a poco va saliendo a flote.

El técnico catalán ha mejorado considerablemente la imagen del equipo al que elevó al olimpo la pasada década, pero aún no le da para aspirar a cotas más altas. La Copa es la primera mancha de su nuevo historial, aunque los nueve anteriores hay que computárselos a los otros dos entrenadores y, especialmente, a una directiva encabezada por Josep Cubells que ha ido tomando decisiones bastante polémicas y también a las arcas del club en horas bajas.

El futuro se antoja complicado para un Barça lleno de veteranos que al menos se está mostrando serio en la pelea por clasificarse directamente al play off de la Euroliga sin tener que pasar por la lotería del play in y que en Liga ha subido el nivel con sólo dos derrotas desde la llegada de Pascual. El conjunto azulgrana está tercero a sólo una victoria del segundo, Valencia Basket, y más lejos del Real Madrid, a cuatro, aunque le ganó en el Clásico de enero en el Palacio.

Últimos resultados del Barcelona en torneos