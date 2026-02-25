‘Los Bridgerton’: ¿a qué hora se estrenan los nuevos capítulos de la temporada 4?

Ha sido una larga espera, de eso no cabe duda. Pero, por fin, este 2026 comenzó con el regreso de una de las ficciones más aclamadas de Netflix: Los Bridgerton. El pasado 29 de enero, los suscriptores de la plataforma de streaming tuvieron la oportunidad de ver los primeros cuatro episodios de la cuarta temporada. Y es que, tal y como ya se había anunciado, ha llegado la hora de ver al querido Benedict Bridgerton caer rendido ante los encantos de su futura esposa. Una situación bastante importante. Pues, como bien saben los fans, el joven es el más artista y libertino de la familia.

La cuarta temporada de Los Bridgerton ha sido dividida en dos partes. Pues, ya que se tarda tanto en rodar la producción, los altos cargos de Netflix quieren mantener la emoción de los estrenos mucho más. De esta manera, los primeros cuatro capítulos de la serie nos han mostrado como Benedict Bridgerton cae rendido ante los encantos de Sophie Beckett, una doncella. Ambos se conocieron en un baile de máscaras, por lo que el joven desconoce la identidad de esa «dama de plata» que lo dejó cautivado. A pesar de todo, diversas circunstancias le han llevado a ver a la doncella con otros ojos. Y es que, la tensión y atracción entre ambos es más que notable.

¿A qué hora estará disponible la parte 2 de la temporada 4 de ‘Los Bridgerton’?

Afortunadamente, la espera ha concluido. Este jueves, 26 de febrero, el mundo entero tendrá la oportunidad de descubrir el desenlace de la cuarta temporada de Los Bridgerton. Tal y cómo se pudo ver en el último capítulo emitido, el cuarto, Benedict Bridgerton consideró que lo mejor que podía hacer con respecto a lo que siente por Sophie Beckett era proponerle ser su amante. Al fin y al cabo, ambos pertenecen a dos clases sociales diferentes y él considera que la mujer de su vida es «la dama de plata». Pero, arrolladora será su sorpresa cuando descubra la identidad real de la mujer que ronda su cabeza todo el día.

Los cuatro capítulos restantes de la serie estarán disponibles en Netflix España a partir de las 09:00h (hora antes en las islas Canarias). Las anteriores entregas han sido presentadas con una duración de más de una hora, cada una. Por lo tanto, no descartamos que ocurra lo mismo con estos cuatro últimos episodios. Así pues, veremos qué sucederá entre ambos protagonistas. ¿Aceptará Sophie Beckett ser la amante de Benedict Bridgerton? Ocurra lo que ocurra, lo que comenzó como el clásico cuento de La Cenicienta promete dar un giro radical.

Asimismo, tras el este último estreno, muy pronto, podremos conocer qué hermano Bridgerton será el siguiente en encontrar el amor. Pues, como bien es sabido, cada temporada aborda el romance de un Bridgerton diferente. ¿Será la hora de ver enamorada a independiente Eloise o veremos la continuación del romance de Francesca? Sea como sea, los altos cargos de la producción han confirmado que, ahora sí, es el turno de una nueva chica Bridgerton.