La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado martes 24 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 782 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, observamos cómo Petra ha pedido a Martina ayuda económica para el refugio, mientras que Curro toma la decisión de no enviar la carta al rey todavía. Ángela no puede evitar sincerarse como nunca con Leocadia, haciéndole saber que siente cierto alivio por ello. Una confesión de la que el Capitán de la Mata es testigo. Martina se siente profundamente agradecida con Jacobo por haber anulado el viaje.

Por si fuera poco, la joven garantiza a Curro que controlará sus sentimientos hacia Adriano, puesto que se siente en deuda con su prometido. Julieta vuelve a las cocinas con la firme intención de visitar a Candela y Simona, y el mayordomo le recuerda que no tiene por qué bajar al servicio. En cuanto a Pía, confiesa al ama de llaves que sus sentimientos hacia Ricardo, inevitablemente, se están enfriando. Samuel confiesa a María que Cristóbal le está presionando con la firme intención de que los convenza de casarse cuanto antes. Ciro y Leocadia se reúnen para hacer efectivo el traspaso de poderes. Como era de esperar, la señora de Figueroa rabia al enterarse de que el sobrino del marqués se va a llevar nada más y nada menos que el 10% del trabajo.

¿Qué sucede en el capítulo 783 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 25 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia van a poder ver cómo Leocadia confiesa a Jacobo que Ciro se va a llevar un porcentaje por la gestión de las tierras. Es por eso que recrimina a Alonso que ella jamás sacó ningún beneficio. María Fernández propone a Samuel que los case otro cura, mientras que Carlo vuelve a pillarles charlando.

La doncella no duda un solo segundo en explicar que a ella y al cura solamente les une una gran amistad. Cristóbal continúa avanzando en su relación personal con Ángela, mientras que Teresa se queda sin palabras al verles. Martina escribe a Margarita con la firme intención de decirle que se ha quedado en palacio y que Jacobo es su prioridad.

Es más, la muchacha se muestra decidida a marcar ciertas distancias con Adriano. Santos no duda en entregar a Vera una carta de Lope donde él reconoce todas y cada una de sus mentiras. Como es de esperar, la doncella no puede evitar romper a llorar. Lorenzo confiesa a Curro que ha escuchado a Ángela decir que se sintió aliviada porque no va a contactar al rey. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.