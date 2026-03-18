First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa dando a Mediaset España. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 17 de marzo, en la nueva entrega emitida en Telecinco, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a María del Carmen, una dependienta jubilada que llegaba desde Rivas para encontrar su persona especial. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que se consideraba una mujer activa y social. Es más, aseguró que había participado en una multitud de asociaciones, entre ellas una que lucha contra el maltrato a las mujeres. Su objetivo en First Dates es encontrar a un amigo o acompañante con el que poder poner freno a la soledad.

Su cita para esa noche era Fernando, un soltero jubilado de 75 años que llegaba desde Navalcarnero (Madrid), y lo hacía con la firme intención de encontrar a su otra mitad en el restaurante más famoso de la televisión. Además, reconoció que le fascinaba el teatro, el cine e ir a bailar. No tardaron en conocerse y, por ende, llegaron las primeras impresiones. Mientras a María del Carmen no le convenció del todo el aspecto físico de su cita, a él le pareció que «no estaba mal». Poco después, Lidia los acompañó hasta la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada y, por ende, pudieran conocerse un poco más. Durante la cena, la soltera de First Dates no dudó en sacarle el tema del feminismo para poder conocer la opinión de Fernando respecto a este asunto. Fue entonces cuando el comensal aseguró que lo veía bien, pero «se pasa un poquito».

María del Carmen horrorizada con su cita en ‘First Dates’

Una frase que, como era de esperar, dejó verdaderamente descolocada a la soltera. Es por eso que no tuvo reparos a la hora de preguntarle los verdaderos motivos para defender su feminismo. Fernando se explicó: «La mujer exige mucho, ponéis muchas problemáticas», comenzó diciendo, bajo la atenta mirada de María del Carmen.

Y añadió: «A mí me parece muy bien, pero hay cosas en las que se pasan. Da obligaciones al hombre. Hay divorcios porque la mujer se cansa, quiere libertades y el hombre no se las puede dar». Poco después, el comensal de First Dates quiso dar a conocer cómo es, actualmente, la vida de su hijo.

«Prepara la comida, cuida de los hijos, plancha… hace todo y ella se toca el ****», expresó. Unas declaraciones que dejaron completamente descolocada y atónica a María del Carmen. Tanto es así que no tuvo reparos a la hora de confesar lo siguiente ante las cámaras del equipo de First Dates: «Es un machista puro y duro, y además prepotente y con un poder encima… repele», reconoció.

Es más que evidente que, a pesar de los esfuerzos por parte del programa para encontrar a su media naranja, lo cierto es que ni María del Carmen ni Fernando sintieron esa chispa que necesitaban y, sobre todo, tanto buscaban. ¡No triunfó el amor en First Dates en esta ocasión!