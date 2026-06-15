La razón por la que se cancela la emisión de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ hoy, lunes 15 de junio

No es ningún secreto que Valle Salvaje y La Promesa, con el paso del tiempo, se han convertido en dos de las ficciones diarias que más éxito siguen cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que estamos ante dos de las historias que, pase lo que pase, ya están marcando un antes y un después en numerosos aspectos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de ambas ficciones. Eso sí, este lunes 15 de junio, se han visto sorprendidos al descubrir que RTVE ha tomado la contundente decisión de no emitir un nuevo capítulo ni de Valle Salvaje ni de La Promesa. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero motivo por el que han dado este paso, a pesar de ser conscientes del malestar que puede generar entre los seguidores de estas series?

La respuesta es clara: la emisión en directo del primer partido de España en el Mundial 2026. Eso sí, no solamente podremos disfrutar del encuentro entre España y Cabo Verde, sino que habrá una cobertura previa. Así pues, no solamente no habrá nuevos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, sino que tampoco habrá ni Directo al Grano ni Aquí la Tierra. Y es que, desde las 15:30 a 16 h (una hora menos en las Islas Canarias), se emitirá un programa especial, titulado Teledeporte Directo al Mundial. Después, hasta las 17:45 h (una hora menos en el archipiélago canario), podremos disfrutar del programa Camino a NY. Con posterioridad, desde las 17:45 hasta las 20 h (una hora menos en Canarias), ya podremos disfrutar de la emisión en directo del partido entre España y Cabo Verde, siendo el primer encuentro que nuestro país disputa en esta competición.

¿Qué ocurrió en los últimos capítulos emitidos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’?

De esta manera, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 432 de Valle Salvaje, en el que vieron cómo tiene lugar uno de los momentos más esperados de la temporada, como es el de que Manuela tiene la oportunidad de conocer a Bárbara. Como es de esperar, no puede evitar sentirse profundamente incómoda.

Entre otras cuestiones, porque la sombra de Leonardo continúa presente en sus vidas. Además, los que viven en la Casa Pequeña no han podido evitar quedarse tremendamente sorprendidos y descolocados al recibir un nuevo huésped que, desde luego, va a poner todo patas arriba. ¡Victoria llega con ganas de convertirse en ama y señora del lugar!

En cuanto a La Promesa, en el capítulo 853, hemos visto cómo Leocadia se muestra orgullosa del éxito de Curro, pero ni él ni Ángela creen en su palabra. Tras distinguir luces y sombras, Adriano pide a Ricardo que avise al doctor, mientras que Candela y Simona interceden para que Vera hable con Lope. Alonso propone a Ricardo ser segundo mayordomo, pero Cristóbal no está de acuerdo.

Por si fuera poco, Lope trata de hablar con Vera, pero ella lo rechaza. Ciro, por su parte, exige a Manuel que pague las facturas que acaban de llegar de las reformas de su palacio, mientras que Jacobo confiesa a Martina toda la verdad, y es que nunca tuvo una oferta de trabajo en Nueva York. Es más, también le hace saber que se lo inventó para retenerla. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.