Antena 3 ya tiene fecha para estrenar la nueva prueba que sustituye a ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’

Hace semanas contábamos en Happy FM que una sentencia del Tribunal Supremo obligaba a Antena 3 ha dejar de usar la prueba ‘El Rosco’ durante la emisión de Pasapalabra. Se trata de una pelea que lleva años enfrentando a las productoras ITV (dueña de Pasapalabra como programa) y MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V, que ha sido reconocida como dueña de la prueba final que hasta ahora se utiliza en el espacio de Roberto Leal. Tal y como ya avanzamos, la continuidad del concurso de las tardes no corría ningún peligro, pero era posible que la prueba final tuviera que cambiar para cumplir con la sentencia. Tras semanas que han sido seguro que muy intensas en Atresmedia, Antena 3 acaba de anunciar que habrá una nueva prueba final del programa a la que se tendrán que enfrentar los concursantes cada tarde.

La imagen que podemos ver en la foto principal de esta noticia, en la que aparece Roberto Leal junto al ‘Rosco’ del programa pronto será historia. Desde el próximo viernes 19 de junio se podrá ver el estreno de esta nueva prueba, un momento histórico en nuestra televisión, puesto que esta prueba ha estado desde el año 2000, cuando se estrenó el concurso en Antena 3, durante miles de tardes. El anuncio ha llegado por sorpresa en forma de promo durante la emisión de La Ruleta de la Suerte.

El Rosco forma parte de la leyenda de la televisión, siendo ya un elemento de la cultura popular, es por eso que la pelea por su propiedad es algo que lleva años dando mucho que hablar. La petición de la productora holandesa lleva años en los juzgados, pero no ha sido hasta este 2026 cuando la sentencia ha obligado a Antena 3 a tomar medidas drásticas.

Para rizar el rizo, como ya anunció nuestro compañero Sergio Espí, los derechos sobre El Rosco son ahora de Mediaset, que ya ha anunciado que está trabajando en un nuevo programa, que tendrá esta prueba como final. Eso sí, el resto del concurso tendrá que ser completamente diferente a Pasapalabra, puesto que el formato seguirá en Antena 3 emitiéndose con total normalidad de lunes a viernes a partir de las 20 h.

El jueves 18 de junio, un día para la historia en televisión

Este jueves se podrá ver por última vez ‘El Rosco’ dentro de Pasapalabra, puesto que a partir de ese momento no volverá a estar dentro del programa al que estamos acostumbrados. Desde el año 2000 esta prueba no ha faltado a su cita, estando en su primera etapa en Antena 3, más tarde en Telecinco y de nuevo en Antena 3 tras su salto en 2020. Ese día será su despedida, mientras que el viernes estaremos pendientes de cómo será la nueva prueba final en la que los concursantes se jueguen el bote.

¿Cómo queda la situación a partir de ahora con ‘El Rosco’ sin ‘Pasapalabra’?

El éxito del concurso cultural no depende única y exclusivamente de su prueba final, aunque es evidente que la parte más emocionante de cada tarde llega en los minutos finales, cuando los concursantes se enfrentan a él. Aunque Antena 3 se guarda el secreto de cómo será la nueva prueba, existen soluciones en otros países que mantienen la emoción intacta, como lo que ocurre en la versión francesa de Pasapalabra.

Allí, los jugadores tienen una ruleta por la que van pasando las iniciales y conjuntos de letras de las que el presentador lee las definiciones, por lo que el cambio es más estético que otra cosa, puesto que la mecánica apenas cambia y la emoción sigue intacta.

Por lo tanto, el pánico no debe cundir entre los fans del espacio de Roberto Leal, que seguirán teniendo su cita cada tarde en Antena 3 y el cambio será sólo en la parte final, aunque con la misma emoción de siempre.

Queda por saber cuándo tendrá Mediaset su nuevo programa, en el que sí podrá utilizar ‘El Rosco’ como prueba final. Ahora que ¡Allá tú! está consiguiendo buenos datos en esa franja, en Fuencarral tendrán que pensar qué hacer.

Juanra Bonet y sus cajas podrían aprovechar este cambio en su rival para rascar algo de audiencia entre los espectadores que no acepten bien el cambio de Pasapalabra. Por otro lado, Telecinco podría intentar ganar a su rival directo programando este nuevo concurso en el mismo horario, tratando de rescatar a los espectadores que se fueron en 2019 después de otra sentencia que les obligó a parar las emisiones de Pasapalabra de la noche a la mañana.