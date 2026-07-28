La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 27 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 873 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Ciro propone a Julieta y a Manuel hacer un manual para averías. Alonso teme que Máximo termine consiguiendo que los chicos se vayan, pero es consciente de que es ley de vida. Al no estar Jacobo, Martina y Adriano viven en una burbuja de amor, mientras que Leocadia trata de abrirle los ojos a Ángela sobre las manipulaciones de Máximo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo la joven, sorprendentemente, no tiene reparos a la hora de defender al duque. En el servicio, la autoridad de Tomasa se vuelve verdaderamente tiránica, provocando diversas trampas por parte de las cocineras que Cristóbal trata de mitigar. Lorenzo y Ciro brindan porque su plan ha empezado a la perfección. Todo ello mientras el Capitán de la Mata lo ayudará a hacerse con los mandos, cueste lo que cueste. Después de tanta tensión, Samuel no tiene reparos a la hora de besar a María Fernández y ella le devuelve el beso. ¡Y Carlos los ve!

¿Qué sucede en el capítulo 874 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 28 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Carlo se queda completamente sin palabras tras presenciar el beso de Samuel y María Fernández. En la biblioteca, Ciro finge trabajar duro para que Manuel y Julieta confíen en él, mientras intenta planear su traición.

Alonso recrimina a Máximo que haya venido a por Curro y no a verle a él, mientras que confiesa a Leocadia y Lorenzo su enorme preocupación respecto a las pretensiones del duque hacia su hijo. En cuanto a Máximo, trata de ganarse la confianza de Ángela a pesar de sus constantes rechazos. Ricardo ofrece su ayuda a Petra porque sabe que lo está pasando mal con la presencia de Tomasa.

Martina y Adriano siguen viviendo su amor lejos de Jacobo, mientras que Carlo está afectado por el beso que vio. María Fernández anuncia que el nombre de su hija será Jana. Petra, por su parte, recrimina a Tomasa la jugarreta que le hizo con Leocadia, y la respuesta de la doncella del duque es un bofetón que deja a Petra completamente humillada. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.