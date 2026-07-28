Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 27 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 612 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Beatriz no ha dudado un solo segundo en pedir explicaciones a Gabriel por la marcha de Begoña, mientras que Marisol sorprende al llegar a la Casa Grande.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ser testigos de cómo Paula hace recapacitar a Valentina sobre su madre. Manuela, por su parte, hace todo lo que está en su mano para tratar de congeniar, de alguna forma, con Marisol. Es consciente de que es complicado, pero no va a parar hasta conseguir su cometido. En cuanto a Damián, no tiene reparos a la hora de comunicar a Tasio la decisión que ha tomado respecto a su permanencia en La Industrial. Manuela, por su parte, se ha quedado completamente sin palabras y descolocada al enterarse de toda la verdad respecto a Marisol.

¿Qué sucede en el capítulo 613 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 28 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo, después de todo lo sucedido recientemente, Marisol no ha dudado un solo segundo en disculparse con Manuela. A pesar de que es un paso de lo más complicado, no ha dudado en darlo. Todo ello mientras Marta ha dejado completamente descolocada a Fina con una propuesta de lo más impactante, a la par que inesperada.

Marisol, por su parte, no puede evitar pagar su frustración con Miguel, mientras que Dorotea se sincera como nunca con Valentina. En cuanto a Tasio, es más que evidente que se ha quedado completamente sin palabras al recibir una carta de Carmen. Gabriel, por su parte, ha descubierto algo verdaderamente sorprendente que tiene una estrecha relación con Beatriz. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.