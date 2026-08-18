No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 7 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 466 de Valle Salvaje. Así pues, han visto cómo Rosalía y Leonor han tenido la oportunidad de conocer, por fin, al hijo de Adriana. En cuanto a Dámaso, ha vuelto a amenazar a Mercedes.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo, por si fuera poco, se ha ordenado a las parteras que preparen al bebé. Como no podía ser de otra manera, Petra se queda profundamente impactada, a la par que horrorizada, al descubrir para qué lo quiere realmente. ¿Cuál es el nuevo plan que Dámaso se trae entre manos? ¿Cuál es el objetivo de este nuevo paso con el que promete no dejar absolutamente indiferente a nadie?

¿Qué sucede en el capítulo 467 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 18 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo don Hernando se presenta ante el duque para hacerle reflexionar sobre la cesión del título. ¿Conseguirá convencerle, después de todo lo que ha ocurrido recientemente? Bárbara y Luisa, por su parte, han tomado la firme decisión de contar a Rafael toda la verdad. Parece que ha llegado el momento de dar ese paso, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

En la Casa Pequeña, Dámaso no ha tenido reparos a la hora de irrumpir, y lo ha hecho acompañado de Juan el de los obradores. Una situación que pone a Victoria contra las cuerdas. Pero no todo queda ahí, puesto que también veremos cómo Mercedes y Victoria aprovechan la ocasión que se les ha presentado para hablar sobre el pedido. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.