El PP moviliza a sus cargos en redes para exigir a Sánchez elecciones ya: «Este Gobierno está acabado»

El PP ha movilizado a sus cargos este fin de semana para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque ya elecciones anticipadas después de que el Congreso de los Diputados tumbara sus dos decretazos en materia antidesahucios y de alquileres indefinidos.

Fuentes de Génova admiten que se han dado instrucciones a los dirigentes del PP para acudir a las redes sociales y «amplificar la presión sobre el presidente del Gobierno para que disuelva las Cortes de una vez». Una ofensiva de los populares que coincide con este fin de semana de reflexión que se ha tomado el jefe del Ejecutivo para decidir sobre el curso de la legislatura, según trasladando el viernes desde Moncloa.

Asimismo, tales fuentes subrayan que el líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado a Sánchez «poder votar» tanto en su comparecencia del viernes en el Congreso, al término de la votación, como este sábado, en su intervención en el Foro La Toja, donde instó al inquilino de La Moncloa a que deje de «amagar» y llame a las urnas: «No las pido por revanchismo, las pido porque mi país no aguanta más», sentenció.

Por ejemplo, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, lanzó el siguiente mensaje: «Señor Sánchez, esta legislatura está acabada. Mentiras, corrupción, servicios públicos deteriorados, la invasión en Ceuta y un Gobierno que, tras ocho años, ha convertido el acceso a la vivienda del problema número 16 en el problema número uno de los españoles», criticó García.

«Un Gobierno sin mayoría social, sin mayoría política y sin mayoría parlamentaria. España no puede seguir instalada en el bloqueo, resistir no es gobernar y aguantar no es una legislatura. Señor Sánchez, convoque elecciones, devuelva las palabras a los españoles, porque cuando un Gobierno ya no tiene mayoría para gobernar, la salida democrática no es resistir, es votar», enfatizó la portavoz del Grupo Popular en el Senado.

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se grabó argumentando que «esta es una legislatura que nunca debió comenzar». «Todos sabíamos que alquilarle el Palacio de la Moncloa a Puigdemont, de casero, no era la mejor idea», remarcó el regidor del PP. «La única emergencia habitacional que le ha preocupado a Sánchez era quedarse a dormir en la Moncloa al precio que sea. Por tanto, es tiempo de elecciones, elecciones ya, Sánchez o España», remachó Martínez-Almeida.

«Menos reflexiones y más soluciones»

De igual modo, Marimar Blanco, secretaria segunda de la Mesa del Senado y hermana del concejal del PP en Ermua asesinado por ETA en 1997, Miguel Ángel Blanco, se dirigió a Sánchez para demandarle «menos reflexiones y más soluciones». «La única solución que quieren los españoles es una convocatoria de elecciones generales, porque este Gobierno está acabado. No tiene el respaldo de la calle y mucho menos del Parlamento (…) ¿Qué se puede esperar de un Gobierno entre sus socios a los herederos de quienes jamás han condenado cada uno de los asesinatos de ETA?», lamentó Marimar Blanco, en alusión a Bildu.

«A Sánchez no le preocupa la vivienda ni los problemas reales de los españoles, lo ha demostrado a lo largo de estos ocho años de gobierno, lo único que de verdad le importa es mantener su sillón de la Moncloa a cambio de someter a una humillación tremenda a todos y cada uno de los españoles. España no puede continuar paralizada ni un minuto más. Por eso, por la dignidad, por la democracia, y también por la libertad, elecciones ya. Los españoles merecrmos hablar, las urnas merecen hablar», enfatizó la senadora del PP.

Desde el PP vasco, su presidente, Javier de Andrés, denunció que «después de haber metido en España a cinco millones de inmigrantes irregulares, que han tensado los servicios sociales, sanitarios y, por supuesto, la vivienda, la única solución de Pedro Sánchez pasa por que los que no pagan el alquiler, puedan seguir en esas viviendas». «Son ellos los que han creado el problema, y son incapaces de resolverlo, por eso hacen falta elecciones ya», remachó De Andrés.

Igualmente, Sergio Sayas, presidente de la gestora del PP en Navarra y diputado que defendió el viernes como portavoz de Vivienda la postura del Grupo Popular en el Congreso frente al decreto de alquileres indefinidos, recalcó este sábado que «el Gobierno no tiene mayoría ni plan de país». «Son una UTE de intereses que no tiene más ganas que tener el poder a cualquier precio. Les da igual ir contra todo, destrozándolo todo. Es el momento de llamar a los españoles a las urnas. España lo necesita y lo merece. Elecciones ya», apostilló Sayas.