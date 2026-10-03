De la Fuente: «Lamine está en el camino de convertirse en un jugador de leyenda»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de la selección española frente a la República Checa en Oviedo. El combinado nacional ganó 3-1 gracias a los goles de Lamine Yamal, Rodrigo y Mikel Merino. La campeona del mundo sellará su presencia en los cuartos de final de la Liga de Naciones si puntúa el próximo martes en Split frente a Croacia.

De la Fuente comenzó analizando la segunda mitad y el bajón del equipo: «El primer tiempo estuvo muy bien, pero el segundo no. Los cambios tampoco ayudan. La actitud de todos ha sido buena, pero vas metiendo jugadores, gente nueva, y eso no ayuda a dar continuidad al juego. Luego, cuatro partidos en 10 días es complicado. Es mucha exigencia y queremos llegar bien a Croacia. Se pierde finura y la agilidad que se debe tener».

Sobre el calendario, volvió a mostrar sus quejas: «Es muy difícil guardar el resultado y luego la salud. Siempre salvaguardamos esa salud, pero hay que ganar los partidos. Hoy se trataba de ganar y de dar una buena imagen, pero también de protegerles. Llegamos a las 3:00 horas a casa, mañana entrenamos y el lunes nos vamos a Croacia. Vamos a intentar que nadie juegue más de tres partidos y, si no hay más lesiones, nos iremos satisfechos con 12 puntos».

De la Fuente también habló del 0-7 que recibió Croacia: «No es normal que le metan siete a Croacia. Me parece muy extraño. Esto sólo significa que en el próximo partido van a salir más motivados y exigidos. Es una derrota muy dura y a un rival tan importante no creo que le haga gracia».

«Momentos como los de hoy ponen en contexto la exigencia. Los rivales son muy buenos y esto nos vale para mejorar. Hay que poner en valor lo que están haciendo: 42 partidos sin perder. Dentro de esa humildad, hay que poner eso en valor. No estamos contentos porque estamos acostumbrados a hablar de la excelencia y hoy sufrimos demasiado», explicó.

A la hora de hablar de Lamine Yamal, fue claro: «No deja de sorprendernos. Tiene mucho talento y calidad. El mejor Lamine está aún por llegar, aunque crece a pasos agigantados. Es un referente para nuestra selección y lo celebramos. Estamos contentos con su rendimiento».

De la Fuente también analizó la gestión de minutos con Lamine: «Nos interesa cuidar a Lamine como al resto. No hacemos distinciones. A todos les cuidamos por igual. Estaba previsto que, si el partido iba 2-0, el segundo tiempo iba a ser de otra manera. Lo importante era darle descanso para que el martes estuviese en las mejores condiciones. Hay que intentar cuidar a los futbolistas, pero no hoy, desde siempre».

«Si fuera el único jugador español nominado para el Balón de Oro diría que sí. Si no es el mejor por competencia con otros jugadores españoles, lo será. Está en el camino de convertirse en un jugador de leyenda», añadió.

Además, al ser cuestionado por lo temprano que llegan los goles de España, explicó el motivo: «En todas las charlas dejamos claro que hay que entrar así. Durante el primer tiempo hemos mantenido ese comportamiento; en la segunda mitad faltó un poco. Nuestro propósito siempre es ganar y mejorar».