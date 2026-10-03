Ni De la Fuente se acostumbra a Lamine

Lamine Yamal necesitó solamente 45 minutos para volver a demostrar que es el futbolista más desequilibrante de España. El extremo firmó una primera parte brillante contra República Checa en el Carlos Tartiere, generando peligro prácticamente cada vez que recibió el balón por la banda derecha. Fue el principal argumento ofensivo de la selección antes de que Luis de la Fuente decidiese sustituirlo durante el descanso para dosificar sus minutos.

Su gran momento llegó prácticamente nada más comenzar. Lamine abrió el marcador en el minuto 6 después de recibir un balón de Dani Olmo en la frontal del área. Se acomodó la pelota hacia su pierna izquierda y sacó un espectacular disparo combado al palo largo ante el que nada pudo hacer el guardameta checo. Un auténtico golazo que suponía su undécimo tanto con la selección absoluta y que levantó al Carlos Tartiere de sus asientos.

Pero Lamine no se limitó al gol. El extremo fue una amenaza constante durante toda la primera mitad y terminó sus 45 minutos con tres remates, encarando una y otra vez a la defensa de República Checa y obligando al rival a multiplicar las ayudas sobre su costado. De la Fuente consideró suficiente el trabajo realizado y aprovechó el descanso para proteger a uno de sus jugadores fundamentales. Yeremy Pino entró en su lugar y Lamine terminó su noche en Oviedo después de una primera parte para enmarcar.

Para no creer

Lamine Yamal solamente necesitó 320 segundos para marcar ante República Checa. El extremo recibió de Dani Olmo en la frontal, se acomodó el balón hacia su pierna izquierda y sacó un espectacular disparo al palo largo para adelantar a España en el Carlos Tartiere. Otro golazo del joven internacional español, que volvió a demostrar su capacidad para decidir partidos prácticamente desde el inicio.

La reacción de Luis de la Fuente lo dijo todo. El seleccionador se llevó inmediatamente las manos a la cabeza, sorprendido por lo que acababa de hacer Lamine, antes de sonreír mientras sus jugadores celebraban el tanto. Una imagen espontánea que resumió la magnitud del gol: hasta De la Fuente, acostumbrado ya a las genialidades de Lamine, terminó alucinando con otra obra de arte de su futbolista.

Los cuartos, a punto

España puede dejar sentenciada su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones el próximo martes en Croacia. A la Selección le basta con ganar o empatar en Split para asegurar matemáticamente su presencia entre las ocho mejores. Si gana, alcanzará los 12 puntos y Croacia se quedará con tres, por lo que ya no podría alcanzarla con sólo seis puntos por disputarse. República Checa tampoco tendría opciones de superar a España.

El empate también clasifica matemáticamente a España. Los de Luis de la Fuente llegarían a los 10 puntos y Croacia se quedaría con cuatro, pudiendo alcanzar como máximo los mismos 10 puntos al término de la fase de grupos. En ese escenario entraría en juego el enfrentamiento directo, favorable a España después del 4-1 conseguido contra los croatas en Sevilla y el empate de Split. Por tanto, victoria o empate el martes y España estará en los cuartos de final a falta de dos jornadas.

Dos debuts con coste

Iván Fresneda y Roberto Fernández se convirtieron en los debutantes número 53 y 54 de la era Luis de la Fuente. El seleccionador introdujo hasta ocho cambios ante República Checa y dio la alternativa desde el inicio a ambos, que disputaron el partido completo en el Carlos Tartiere. Fresneda cumplió con solvencia en el lateral derecho, mostrándose seguro atrás y participativo cuando España tuvo el balón. Su estreno, además, activó un pago adicional del Sporting de Portugal al Valladolid.

Roberto tuvo un partido diferente. El delantero apenas dispuso de ocasiones, pero trabajó mucho en la presión, fijó a los centrales y abrió espacios para la llegada de la segunda línea. Su debut también tuvo premio económico: sus primeros minutos con la Absoluta elevaron su cláusula con el Espanyol de 25 a 30 millones de euros. De la Fuente sigue ampliando su nómina de internacionales: ya ha hecho debutar a 54 jugadores con España.

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