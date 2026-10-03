La reacción de De la Fuente al golazo de Lamine que lo dice todo

Luis de la Fuente no se lo podía creer. Lamine Yamal solamente necesitó 320 segundos para marcar contra República Checa y lo hizo con un auténtico golazo que provocó una reacción espectacular del seleccionador español. El extremo recibió en la frontal, se acomodó el balón hacia su pierna izquierda y sacó un disparo milimétrico que terminó en el fondo de la portería checa para adelantar a España en el Carlos Tartiere.

Todos hemos sido tú, Luis. La reacción de De la Fuente al golazo de Lamine Yamal nos representa a todos. #NationsRTVE https://t.co/8KBrHl1xe9 pic.twitter.com/JDxh1SLO4X — Teledeporte (@teledeporte) October 3, 2026



Pero casi tan llamativo como el gol fue lo que sucedió inmediatamente después en el banquillo. De la Fuente se llevó las manos a la cabeza, completamente sorprendido por lo que acababa de hacer Lamine. El seleccionador sonrió mientras contemplaba la celebración de sus jugadores, en una imagen que resumió perfectamente la sensación que dejó otra genialidad del joven internacional español. No había mucho más que explicar. El gesto del técnico lo decía absolutamente todo.

Lamine volvió a demostrar por qué es intocable para De la Fuente. Era el único jugador que había sido titular en los tres primeros partidos de esta Liga de Naciones y tardó apenas 320 segundos en justificar nuevamente la decisión de su seleccionador. Después de marcar en Wembley y firmar un doblete contra Croacia en Sevilla, también dejó su sello en Oviedo. Tres escenarios diferentes y una misma certeza: Lamine continúa marcando diferencias con España. Y hasta De la Fuente se queda sin palabras.