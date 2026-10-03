Asturias «reconquista» la Copa del Mundo al son del himno de España y las gaitas

Asturias volvió a hacer historia junto a la selección española. El Carlos Tartiere se vistió de gala para recibir a los campeones del mundo en una noche cargada de emoción, simbolismo y orgullo. Oviedo fue durante unas horas el corazón de España y lo hizo reivindicando sus raíces, su historia y una tierra que tuvo un papel protagonista antes incluso de que comenzase a rodar el balón.

El primer gran momento llegó con el himno de Asturias, el ‘Asturias, patria querida’ que el Tartiere no dudó en entonar. La segunda imagen de la noche llegó desde la grada. Un espectacular tifo bajo el lema «COPA RECONQUISTADA» presidió el Carlos Tartiere como homenaje a Asturias y a toda España. Santa María del Naranco, el Naranjo de Bulnes y la Catedral de Oviedo aparecieron representados junto a una alegoría de Don Pelayo y sus huestes. Esta vez, siglos después, la misión era diferente: reconquistar la Copa del Mundo conquistada por España en 2026.

Mata y Cazorla llevaron la Copa al césped

Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de dos asturianos universales. Juan Mata y Santi Cazorla fueron los encargados de llevar la Copa del Mundo hasta el césped del Carlos Tartiere. El primero, campeón del mundo con España, y el segundo, uno de los grandes símbolos del fútbol asturiano y especialmente querido en Oviedo. Ambos se la entregaron a Rodrigo, que se la mostró a todos los presentes.

El momento desató una de las mayores ovaciones de la noche. Dos generaciones de la selección y dos futbolistas profundamente ligados a Asturias fueron los encargados de acercar al público el trofeo que acredita a España como campeona del mundo.

El himno de España, a golpe de gaita

La emoción continuó justo antes del comienzo del encuentro. Como ya había sucedido anteriormente en La Coruña y Sevilla, el himno de España sonó en directo, aunque esta vez con un marcado sello asturiano. La Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo fue la encargada de interpretarlo ante un Tartiere entregado.

Todo estuvo acompañado por un espectáculo de color que completó una previa diseñada para convertir el regreso de España a Asturias en una auténtica fiesta. Desde horas antes, un DJ y un animador habían calentado el ambiente sobre el césped interactuando con los aficionados.

Oviedo recibió a los campeones del mundo, pero también aprovechó la ocasión para recordar de dónde viene. Asturias volvió a reconquistar España. Esta vez, con una Copa del Mundo entre sus manos.