El temporal que azota Bilbao deja 150 incidencias con calles inundadas y carreteras cortadas

El temporal que ha afectado a Bilbao dejó calles inundadas, carreteras cortadas, bajos y garajes anegados. El Centro de Emergencias del País Vasco registró 150 incidencias hasta las 20:30 horas de este sábado.

El casco viejo de Bilbao fue fuertemente golpeado por las fuertes lluvias, el agua se acumuló en varias calles que fueron cortadas por la Policía local. Además, ha obligado a los comerciantes a colocar tablas de madera en las puertas de los locales para que el agua no inundara sus establecimientos. La plaza Sagrado Corazón quedó inundada de forma parcial y el tráfico quedó cerrado.

Los accesos a los túneles de La Avanzada en Leioa están cortados a la circulación por la acumulación de agua. Los municipios de Getxo, Basauri, Laudio, Galdakao, Sestao, y Erandio también se han visto afectados. El servicio de tren de la línea 3 de Renfe Cercanías entre Abando y Orduña quedó temporalmente suspendido hasta nuevo aviso.

Según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, hasta los momentos se han registrado 150 incidencias relacionadas con las fuertes lluvias en la provincia de Vizcaya, de esas incidencias, 137 fueron reportadas en Bilbao. La Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), mantuvo activa la alerta naranja hasta las 00:00 horas; actualmente se encuentra activo el aviso amarillo que finalizará a las 6:00 horas del domingo.

Las autoridades esperan que cese la intensidad de las lluvias, pero están atentos porque la situación puede variar durante la jornada.