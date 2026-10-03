Las imágenes de riadas y calles inundadas por el minihuracán mediterráneo que azota Cataluña se pueden observar en las redes sociales la noche de este sábado. La localidad más afectada por la acumulación de agua es Hospitalet de Llobregat. Las tormentas dejan ya más de 160 litros por metro cuadrado en menos de una hora en varias zonas de Barcelona y el Baix Llobregat.

Varios usuarios han publicado videos donde reportan inundaciones en algunos barrios de Hospitalet de Llobregat que superan los 100-130 mm; hay coches bajo el agua y se están inundando parkings y bajos.

Las líneas del metro de Barcelona han sido afectadas. La L5 canceló el servicio entre Cornellà Centre y Ernest Lluch, en la L11 sólo circulan trenes desde Plaça de Sants y Fondo. Las estaciones Rambla Just Oliveras de la L1 y el de Liceu de la L3 en dirección Zona Universitària están cerradas por acumulación de agua.

Las fuertes lluvias han obligado a cancelar y retrasar unos 200 vuelos, en el Aeropuerto de El Prat. Además, Rodalies anunció que suspende el servicio desde las 20.00 horas de este sábado y que se mantendrá hasta que las condiciones climatológicas sean favorables y haya garantías de seguridad para los viajeros como para los operarios ferroviarios. Hasta los momentos, los servicios que continúan funcionando son las líneas RL3 y RL4 de Rodalies de Lérida y la R16 entre Tortosa y l’Hospitalet de l’Infant. Los únicos servicios que continuarán funcionando serán las líneas RL3 y RL4 de Rodalies de Lleida y la línea R16. La Generalitat emitió en la mañana de este sábado un ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de 20 comarcas catalanas, entre ellas el litoral de Barcelona. Recomiendo suspender toda actividad y la movilidad a partir de las 20:00 horas por la posibilidad de un «minihuracán mediterráneo», que podría dejar 200 litros por metro cuadrado en 6 horas en algunos puntos.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, pide a los ciudadanos que se queden en casa tras alertar que la comunidad afrontará un posible minihuracán en el Mediterráneo, acumulación de lluvias y fuertes vientos.

El mensaje avisa de que las lluvias torrenciales pueden afectar a las comarcas del litoral y del prelitoral de Tarragona y Barcelona, a las de Girona, y a las comarcas de Osona y el Moianès, y que el episodio puede alargarse hasta las 14:00 horas de mañana.