Los chefs expertos coinciden: para que el arroz blanco quede bien se hace «en una sartén con dos tazas de caldo, 3 dientes de ajo, aceite y laurel»

Aunque aparentemente cocinar arroz no es una labor compleja, hacerlo de una buena calidad esconde una serie de secretos, que diferencian a un arroz normal de uno de alta cocina. Uno de los chefs españoles más influyentes y reconocidos a nivel mundial ha mostrado en varias ocasiones su receta para hacer arroz. El asturiano José Andrés cuenta con un exitoso imperio de más de 30 restaurantes y fue uno de los responsables de popularizar en Estados Unidos el concepto de tapas españolas.

Además, ha sido reconocido con 2 estrellas Michelin y varios premios culinarios, lo que le hace tener una opinión muy crítica para el cocinado de un plato, que elevarlo a la más alta calidad no es sencillo.

¿Cómo cocinar arroz como José Andrés?

Para cocinar el arroz al estilo de José Andrés, se necesitan como ingredientes: una taza de arroz de grano redondo o medio, dos tazas de agua caliente o caldo vegetal suaves, tres dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra, una hoja de laurel y sal.

En primer lugar, se calienta un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en una sartén limpia. Se añaden los tres dientes de ajo, chafándolos o picándolos previamente, y se añade también una hoja de laurel. Se deja que se doren ligeramente a fuego medio para que el aceite absorba los aromas.

A continuación, se añadirá una taza de arroz blanco a la sartén y se removerá durante un minuto. Aunque parezca simple, es un paso crucial, ya que el aceite sella el grano, lo que evita que suelte demasiado almidón y haga que el arroz se pegue.

Posteriormente, se subirá el fuego y se verterán dos tazas de caldo vegetal o de pollo suave, que ya debe estar caliente. Fuego fuerte durante 3 minutos, para seguidamente bajar la temperatura al mínimo, tapar la sartén y dejarlo cocinar durante 12 minutos.

Tras dejarlo cocinar, se retirará del fuego y se dejará reposar por 5 minutos antes de servir, permitiendo que el vapor termine de asentar el grano.