Venki Ramakrishnan, premio Nobel de Química: «Cuando una persona llega a los 108 años, solo hay un 50 por ciento de probabilidades de vivir un año más»

Llegar a los 100 años continúa siendo algo excepcional, pero alcanzar edades todavía más avanzadas sitúa al organismo humano ante un escenario estadísticamente muy diferente. Venki Ramakrishnan, premio Nobel de Química en 2009, ha explicado que cuando una persona alcanza los 108 años, su probabilidad estadística de vivir al menos un año más ronda el 50 %. La cifra puede parecer sorprendente, pero coincide con investigaciones demográficas realizadas con registros de personas que han alcanzado edades extremas y que han permitido estudiar qué ocurre con la mortalidad después de los 105 o 110 años.

La cifra del 50 %

La estimación que menciona Venki Ramakrishnan tiene respaldo en estudios sobre la supervivencia de personas de edades extremas. Una investigación publicada en 2021 analizó datos de personas de Italia y Francia que habían superado los 105 años y encontró que, a partir de los 108, la probabilidad estimada de sobrevivir al menos otro año era aproximadamente del 50 %. El estudio situó además el riesgo anual de fallecimiento en torno al 69 %.

Esto no significa que una persona concreta que cumpla 108 años tenga exactamente una posibilidad entre dos de morir antes de cumplir 109. Se trata de una estimación obtenida mediante modelos estadísticos aplicados a grandes conjuntos de datos. La salud individual, las enfermedades, la genética y otros factores pueden modificar considerablemente la trayectoria de cada persona, por lo que una cifra poblacional no puede utilizarse como pronóstico personal.

Qué ocurre después de los 105 años

La longevidad extrema presenta además una característica que durante años ha llamado la atención de los demógrafos. El riesgo de morir aumenta con rapidez durante buena parte de la vida adulta, pero los estudios realizados sobre personas que superan los 105 años encuentran indicios de que ese incremento se ralentiza y puede llegar a estabilizarse. Una investigación basada en más de 13.000 registros de personas de ocho poblaciones encontró patrones compatibles con una nivelación del riesgo de mortalidad después de los 105 años.

Otra investigación centrada específicamente en edades superiores a 108 años llegó a una conclusión similar, ya que los datos analizados se ajustaban a un riesgo de mortalidad aproximadamente constante en esas edades. Los autores calcularon una probabilidad cercana al 50 % de sobrevivir un año adicional y señalaron que los resultados no permiten establecer un límite biológico claro de la vida humana.