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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad respiratoria que dificulta progresivamente la entrada y, sobre todo, la salida de aire de los pulmones. Ahora, un estudio publicado en Archivos de Bronconeumología, revista de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), ha identificado un indicador que permite detectar qué pacientes presentan un mayor riesgo de mortalidad a largo plazo: la velocidad a la que empeora su función pulmonar. En concreto, los investigadores han comprobado que cuanto mayor es el descenso anual de la puntuación del z-score del FEV1, mayor es el riesgo de morir a largo plazo.

El FEV1 es uno de los principales parámetros que se obtienen mediante una espirometría, una prueba sencilla en la que el paciente debe soplar con fuerza para medir cuánto aire puede expulsar de los pulmones durante el primer segundo. Dicho de forma sencilla, permite saber cómo está funcionando la capacidad pulmonar.

El nuevo estudio señala que observar cómo va disminuyendo este valor año tras año puede ayudar a los médicos a identificar antes a los pacientes con EPOC cuyo estado respiratorio está empeorando más rápidamente y que presentan un mayor riesgo a largo plazo. Los autores consideran que este hallazgo podría mejorar el seguimiento de estos pacientes y ayudar a ajustar la valoración de su riesgo.

Sin embargo, todavía no está claro cuál es la forma más adecuada de medir su evolución, en particular su deterioro, a lo largo del tiempo, para conocer el pronóstico en esta enfermedad. Este trabajo analiza el valor pronóstico de diferentes índices de disminución anual del FEV1 en relación con la mortalidad a medio y largo plazo en pacientes con EPOC.

El estudio, llevado a cabo por los investigadores de SEPAR, ha observado la evolución en el tiempo del FEV1 en una cohorte de 1.247 pacientes de la cohorte de Fuenlabrada, con un diagnóstico de EPOC y que fueron objeto de un seguimiento de hasta quince años (el equivalente a seguir a más de 12.800 pacientes-año).

La edad media de los participantes fue de 64 años y aproximadamente 7 de cada 10 fueron hombres. El tabaquismo tenía, además, un peso importante: 8 de cada 10 pacientes eran fumadores en el momento del estudio o lo habían sido anteriormente. Asimismo, los pacientes incluidos presentaban distintos grados de obstrucción respiratoria.

La evolución de la función pulmonar se analizó mediante al menos tres evaluaciones espirométricas anuales. Durante el período de seguimiento, fallecieron 577 pacientes, el 46,3% del total, por distintas causas.

Los investigadores compararon seis formas diferentes de medir cómo cambia el FEV1 con el paso del tiempo. Entre ellas, analizaron el cambio anual en el z-score del FEV1, que permite saber cómo se encuentra la función pulmonar de un paciente en comparación con la esperada para personas de características similares.

Indicadores

Aunque todas las medidas estudiadas mostraron relación con el riesgo de mortalidad, los resultados señalaron que la velocidad a la que disminuye la puntuación del z-score del FEV1 es el indicador que mejor permite identificar a los pacientes con mayor riesgo de morir a largo plazo.

En concreto, los pacientes cuyo FEV1 disminuía más rápidamente presentaron un riesgo de mortalidad 4,6 veces mayor. Estos resultados ponen de manifiesto que no solo importa conocer cómo funciona el pulmón en un momento determinado, sino también cómo cambia su función con el tiempo.

«Los resultados de nuestro estudio sugieren que incorporar el seguimiento longitudinal de la puntuación z-score del FEV1 a la práctica clínica podría mejorar la estratificación del riesgo y el manejo de los pacientes», ha señalado Raúl Galera, primer firmante del trabajo y miembro de SEPAR.

Por su parte, Francisco García-Río, investigador principal del estudio y miembro de SEPAR, ha indicado que, en la práctica clínica, incorporar esta información al seguimiento puede ayudar a identificar a los pacientes de mayor riesgo y ofrecer un manejo más adecuado y adaptado a su perfil. «En cuanto a la investigación, es necesario seguir estudiando el valor pronóstico de estos índices y cómo incorporar el seguimiento longitudinal de sus valores a la práctica clínica», ha finalizado.