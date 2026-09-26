Lo siguiente será que nuestros soldados en Ceuta lleven chilaba

Nuestros soldados desplegados en Ceuta no pueden llevar armas (una por cada cinco militares, en todo caso) y, en su lugar, portan botes de gas pimienta para defenderse de un eventual ataque. Si observan a alguien delinquiendo o en actitud violenta, tienen que avisar a la Policía o la Guardia Civil, porque ellos no pueden hacer uso de una autoridad que no les ha sido reconocida. Y lo último es que, para no dar pistas a los invasores, desde ahora tampoco llevarán en su galleta identificativa el nombre. Cualquiera diría que en Ceuta los miembros del Ejército tienen como mayor obligación no provocar la más mínima reacción entre los asaltantes, pasar desapercibidos. No hacerse notar demasiado, para entendernos. Lo que lleva a hacerse una reflexión: ¿Qué sentido tiene que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas en Ceuta no dispongan ni de fuerza ni de armas? Resulta humillante que nuestros soldados sean obligados a desempeñar un papel más propio de una ONG que el que les corresponde en virtud del artículo 8 de nuestra Constitución: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, DEFENDER su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Parece evidente que la estrategia responde al objetivo de no molestar a Marruecos y de que Rabat no agite aún más la crisis que desató a finales de julio permitiendo y alentando una invasión masiva del territorio español. Y no se trata de perderse en disquisiciones sobre las razones por las que Marruecos tiene sometido al Gobierno de España, sino de subrayar que hay cosas inaceptables por una elemental cuestión de dignidad nacional. Porque a este paso, a nuestros soldados —desprovistos de armas, obligados a defenderse con botes de gas pimienta y privados de identidad— ya sólo les falta que les obliguen a vestir chilaba para no provocar.