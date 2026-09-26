 «Mediocres e incompetentes», versión Pérez-Reverte

Con la libertad que le dan sus 75 tacos y el riñón bien cubierto, Arturo Pérez-Reverte, el murciano de Cartagena, se ha ido hasta el programa líder de la noche televisiva española para pronunciarse sobre el principal partido de la oposición, su líder y el futuro que les embarga, que en su versión no parece muy halagüeño.

Ha dicho las cosas más duras que se pueden decir de profesionales de la política en activo, es decir, «mediocres» e «incompetentes». Recuerda al respecto que conoce personalmente a su líder Feijóo («he comido con él», ¡qué suerte!) y, en definitiva, que no le ve mucho futuro, incluso si llegara o llegase a la jefatura del gobierno. Me parece que en Pérez-Reverte hay que estimar lo que vale, esa exhibición tan personal de independencia y su distancia socarrona de la vida y de la muerte. Lo dice una persona, en cualquier caso, al que su círculo interior (el de Feijóo) ha permitido acercarse a él y conocerle en la distancia corta.

Luego afirma que esa «mediocridad e incompetencia» se manifiesta de manera palmaria en un hecho: con el país hecho unos zorros por los procederes sanchistas y el desmadre antidemocrático generalizado, los sondeos arrojan una pérdida de votos y escaños en relación con esos mismos resultados de las generales alcanzados en los comicios del 23 de julio del 2023. Una tesis que este columnista no termina de creerse porque si fuera de ese modo la lectura sería terrible para la actual dirección de Génova 13. Todo ello significaría que las derechas y los que vomitan a Sánchez en esta ocasión, si hoy hubiera elecciones optarían por VOX y Abascal, aunque no mayoritariamente sino como acompañamiento del partido más votado que, pese a todo, todavía es el Partido Popular.

Finalmente, sostiene Reverte que si Sánchez estuviera en la oposición hoy y el gobierno Feijóo tuviera actuaciones iguales o parecidas a las que sufre actualmente España, ese gobierno duraría menos que un melón rajado en medio de un grupo de invasores ceutíes. Y hay que recordar que el actual primer ministro lleva ya ocho larguísimos años abrevando opíparamente en y del poder.

La verdad sea escrita. Todas las circunstancias actuales juegan a favor de Abascal frente a Feijóo, como sucede en el resto de los países democráticos del mundo que están en crisis permanente. En España es particularmente grave la situación del centro derecha. Básicamente, porque la inmensa mayoría de los medios de información están en manos, quizá sin saberlo ellos, del wokismo más casposo, que ha tomado sin merecerlo las redacciones y las nichos de opinión. Verbigracia y sin ir más lejos, Onda Cero (Atresmedia).

Modestamente, creo conocer mejor que el murciano el paisaje y el paisanaje del PP. Como en toda familia de grandes dimensiones, hay de todo. Pero, en general, yo no me atrevería a ser tan categórico. Conozco mucho dirigente sensato, mucho militante competente y a una inmensa mayoría honrada. ¿Cuál es la razón por la que siempre fracasa, y ahora estrepitosamente, en hacer conocer su realidad?

Pasen, vean y oigan…