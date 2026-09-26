Los flagrantes delitos de Zapatero

Si no se apellidara Zapatero hace tiempo que desayunaría con un traje de rayas. ¿Acaso Ábalos ha cometido más fechorías que el papá de las niñas góticas? No. El ex ministro es un golfo al estilo rinconete; el ex presidente, un presunto delincuente/engañabobos con más falsedad que una euro de madera.

Es una vergüenza que la justicia permita chotearse de los contribuyentes españoles a un ser tan miserable y ruin, capaz de haber tenido a millones de personas totalmente engañadas (otras como Chema Crespo o Julián Lacalle se dejaron engañar porque les ha salvado la vida económica y profesional).

Está tan verdaderamente jodido que ha dado media docena de explicaciones en el asunto de la joyería que tenía en su despacho pagada por los contribuyentes. Resulta que lo más creíble es que fue un pago en especies de los asesinos y genocidas venezolanos. Ahora, que es un regalo «personal» del ex rey de Arabia Saudí. Qué inmensa jeta. Si hubiera sido un regalo del jefe de la monarquía saudí jamás hubiera sido «personal». ¿Acaso ese rey fue regalando por el mundo joyas de altísimo valor a los mendrugos?

Lo de las joyas es lo más llamativo en la historia infernal de este sujeto bobitonto a la vez que trincón. Lo grave fue su apoyo a cambio de pasta a una dictadura feroz que masacraba disidentes y demócratas. Vendrían luego su historia con el crudo venezolano, sus posiciones genuflexas con la dictadura china y un sínfin de trinques de todo y por todo. Si ahora la Agencia Tributaria le deja suelto, esta institución del Estado penetrada hasta el paroxismo por el sanchismo habrá muerto para siempre y, además, se enfrentaría a una rebelión abierta de 23 millones de contribuyentes.

Zapatero ha mentido tanto al juez Calama y a los fiscales, se ha reído tanto en su cara utilizando el título de ex presidente que sólo por eso le queremos enjaulado y a disposición permanente. Y, sin embargo, sigue cobrando todos los meses un altísimo sueldo, tiene chófer y coche oficial y demás mamandurrias que en sí son y representan una ofensa al pueblo llano.