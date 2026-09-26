Una mafia socialista en estado puro

«Si liquidáis a la jueza Biedma la Fiscalía os arreglará vuestros problemas judiciales…» prometía la matona oficial del Caso Leire a un grupo de delincuentes extremeños en una acción criminal alentada desde el corazón mismo del PSOE (partido en el Gobierno) con el objetivo de que la instructora de la corrupción del hermanísimo se acongojara y abandonara el caso.

No abandonó, ni mucho menos, pero tuvo que soportar que enormes cantidades de detritus amarillo cayeran sobre su cabeza durante todos los meses que duró la instrucción y enseñó; enseñó a los malandrines socialistas que en un Estado de Derecho una jueza cabal, honrada y determinada no se para ante las amenazas de la escoria política aunque tal basura estuviera avalada por el mismísimo presidente del Gobierno. Es uno de los hechos más grave que este columnista ha podido ver con sus ojos en medio siglo de ejercicio profesional periodístico. Tan grave que resulta imposible de entender que esos malhechores (abogados incluidos) no estén en prisión preventiva.

¿Cómo ha funcionado históricamente lo que se conoce de manera común como mafia? Exactamente así, aunque hay que recordar que la mafia italiana o neoyorkina comenzaba por sobornar a los gobiernos y en este caso el gobierno ha intentado sobornar a los delincuentes. ¡Acojonante!, oiga.

¿Cómo no va a sospechar el pueblo llano que estos mafiosos se aprestaban a perpetrar un gran pucherazo en las próximas elecciones? Si ya lo hicieron dentro de su propio partido… Hay hechos electorales del pasado que confirman multitud de irregularidades. Pero ahora OKDIARIO ha confirmado en Buenos Aires que la delegada de Sánchez en aquel país pedía a sus colaboradores que se hicieran con los pasaportes de personas muertas a efectos de que pudieran votar bajo la denominación del llamado voto CERA, algo que no se acepta en prácticamente ninguna de las democracias avanzadas del mundo. La cloaca del PSOE contactó al menos en cuatro ocasiones con dos clanes de la droga para actuar contra la valerosa juez Biedma… Y parece que están grabadas algunas de las conversaciones.

Buscando pasaportes de personas fallecidas para que pudieran votar…. Mafia en estado puro! ¿Y qué une a Leire Díaz con la tal Lorena Suárez, que fue secretaria general del PSOE en Argentina? Pedro Sánchez. Se podría concluir con justeza entonces que Sánchez, presidente del Gobierno, ha sido o quizá sigue siendo capo di tutti capi.

Bonito, ¿eh? De las saunas a las cloacas… Escaso trecho.