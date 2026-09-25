Zapatero propondrá un nuevo perito para tasar las joyas si el juez insiste en una segunda tasación

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está decidido a proponer un nuevo perito para que tase de nuevo las joyas halladas por la Policía en la caja fuerte de su despacho, en el caso de que el juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, confirme la práctica de esta diligencia.

El abogado de Zapatero, Víctor Moreno, ha presentado un escrito en el que recurre la decisión del juez Calama de encargar una segunda tasación de las joyas del expresidente a la joyería Yanes. El texto llega a la Audiencia Nacional un día después de solicitar la recusación de la joyería Yanes, por una supuesta «falta de imparcialidad» y por tener «un interés indirecto en el proceso».

Todo ello se enmarca en la investigación judicial del ‘caso Plus Ultra’, en la que el magistrado José Luis Calama sitúa al expresidente Zapatero como líder de una presunta trama de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.

El magistrado también imputó a Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando tras el hallazgo por la Policía Nacional de joyas en el despacho del expresidente, que arrojaron un valor de 1,3 millones de euros en una primera tasación elaborada por la joyería Ansorena.

Esta misma semana, la defensa del ex presidente socialista envió un escrito al juez indicando que las joyas de más valor incautadas en su despacho son un regalo de la Casa Real de Arabia Saudí, que fue realizado en 2007, con motivo de la visita a España del rey saudí, hoy ya fallecido, Abdalá Bin Abdulaziz.

En el recurso, el abogado de Zapatero ve «falta de motivación» en el auto en el que Calama encomendó a Yanes una segunda tasación, argumentando que no justifica «la necesidad y utilidad» de esa diligencia. El escrito argumenta que no se entiende la utilidad concreta la nueva diligencia y las razones no se han explicado.