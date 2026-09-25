La candidata del PSOE al Govern avala el aluvión de pateras a Baleares: «Tenemos que acoger con humanidad y garantizar derechos»

La candidata del PSOE al Govern no sólo avala el aluvión de pateras a Baleares y el récord de afluencia de la inmigración ilegal que padece el archipiélago, sino que, además, insta a los residentes a bendecir la política de puertas abiertas y el efecto llamada que está fomentando el Gobierno de Pedro Sánchez: «Tenemos que acoger con humanidad y garantizar derechos», ha afirmado la también secretaria de Estado de Turismo del Ejecutivo socialista, Rosario Sánchez.

Las manifestaciones, además de la dirigente socialista en redes sociales, se han producido a raíz de la presentación del informe del Consejo Económico y Social de Baleares (CES) que denunciaba la «tensión» en las islas de los servicios sociales y la «saturación» de los recursos sanitarios y educativos provocada por la llegada masiva de inmigrantes a unas islas que son «un territorio frágil» por su condición geográfica y tamaño.

Una situación más que preocupante, ya que, según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, hasta el 15 de septiembre de 2026, en Baleares ha aumentado el 2,6% la llegada de pateras con 5.627 inmigrantes ilegales que han alcanzado las costas baleares a bordo de 303 embarcaciones, sobrepasando las 5.483 que desembarcaron en el mismo periodo de 2025, y que ya superan a unas Islas Canarias donde se han reducido las entradas un 55,1% con 5.592 inmigrantes en 76 embarcaciones.

Pero eso no parece ser problema alguno para una Rosario Sánchez que reflexiona, no sobre las consecuencias que tiene el efecto llamada que practica su jefe de filas, Pedro Sánchez, o los centenares de ahogados de la ruta argelina a Baleares, sino “en todo lo que implica dejar tu casa y la gente que amas para buscar un futuro mejor”.

Sin tan siquiera hacer mención alguna a las mafias que se enriquecen con este tráfico de personas, la candidata socialista a la presidencia del Govern tiene claro quién no puede faltar en cualquiera de sus discursos.

«Ante los discursos de odio, las instituciones deben defender que la dignidad de las personas no depende de su pasaporte ni del lugar en el que han nacido», apunta una Rosario Sánchez que cobra los más de 100.000 euros de sueldo como secretaria de Estado, pero que a diario ejerce de candidata socialista en las islas y, de hecho, estaba en Palma en la presentación del citado informe.

Las manifestaciones de Rosario Sánchez se producen en la semana en la que el presidente del Consell de Mallorca del PP, Llorenç Galmés, ha remitido otra misiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar medidas urgentes y concretas en el marco de la VIII Reunión de Alto Nivel entre España y Argelia, prevista para el próximo mes de octubre, para frenar la crisis migratoria sin precedentes que se vive en la isla.

Si tenemos en cuenta los antecedentes, no parece que el panorama vaya a cambiar. Hace casi un año, el 29 de octubre de 2025, el Consell de Mallorca ya solicitó al Gobierno de España que iniciara los procedimientos de retorno de los menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y que informase sobre el estado de los informes relativos a las circunstancias familiares. El silencio fue la respuesta, como viene siendo tónica habitual del socialista Sánchez.