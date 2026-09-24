El PSOE exige al presidente del Consell que no se haga fotos para denunciar el aluvión de pateras que sufre Mallorca

El PSOE exige al presidente del Consell, Llorenç Galmés, que no se haga fotos para denunciar el aluvión de pateras que sufre Mallorca por la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal decretada de facto por el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un efecto llamada constante desde que hace ocho años llegase a La Moncloa y que se ha saldado con una auténtica eclosión de la ruta migratoria entre Argelia y Baleares, que en los últimos años ha multiplicado el número de embarcaciones y personas que alcanzan el archipiélago.

Pero en vez de denunciar esta presión insoportable sobre los recursos sociales y económicos de los mallorquines, los socialistas con la candidata insular Amanda Fernández al frente, exigen a Galmés que calle y oculte esta realidad.

«Una vez más, la estrategia de Galmés y del PP incide en la misma deshumanización de las personas más vulnerables que llegan a Mallorca como mesa de salvación”, apunta la portavoz del Grupo Socialista en el Consell y ex presidenta, Catalina Cladera, que considera que «no es aceptable que el PP de Mallorca convierta las vidas humanas en simples cifras para hacer política y quejarse».

«Galmés vuelve a hablar de pateras, de regresos y de Frontex. Y lo hace mientras la derecha más extrema sigue presionando para que la respuesta a la llegada de menores sea, sencillamente, dejar de acogerles. Vox llegó a defender que la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros sea cero», abunda la número uno del PSOE en el Consell.

En ningún momento la dirigente socialista denuncia el aluvión de pateras que sufre Baleares, que de hecho bate récords en el Mediterráneo y, según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior hasta el 15 de septiembre de 2026, en Baleares aumentó el 2,6% la llegada de pateras.

En total, 5.627 personas habían alcanzado las costas baleares a bordo de 303 embarcaciones en lo que va de año, sobrepasando las 5.483 que desembarcaron en el mismo periodo de 2025 y a las Islas Canarias donde se han reducido las entradas un 55,1% con 5.592 inmigrantes en 76 embarcaciones.

Pero eso no parece ser problema alguno para una dirigente socialista que asegura que los socialistas «no queremos una Mallorca que mire hacia una patera y vea sólo cifras, problemas o titulares. Queremos una Mallorca que sea capaz de proteger a las personas afrontando sus responsabilidades de forma coordinada con las que se exige al Estado ya Europa».

Cladera considera por ello que no se pueden admitir fotos de pateras «mientras que el PP boicotea las reuniones de coordinación interinstitucional, o cuando se renuncia a recibir solidariamente a los niños que no pueden ser atendidos por otras comunidades, o cuando se prefiere seguir las directrices políticas de Feijóo en vez de recibir recursos económicos para atender mejor» a los inmigrantes.