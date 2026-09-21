Pateras al mejor postor: el inédito plan de Baleares para subastar los cayucos que colapsan sus puertos

La venta mediante subasta pública de las pateras utilizadas por las mafias de la inmigración irregular se abre paso como la respuesta administrativa ante la llegada masiva de embarcaciones a las costas de las Islas Baleares. Ante la constante acumulación de estos cayucos en los puertos públicos del archipiélago, las autoridades han puesto en marcha el mecanismo legal que permitirá sacar a subasta comercial todas aquellas pateras y motores incautados que conserven valor económico en el mercado.

Esta inédita vía comercial es impulsada por PortsIB, entidad dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua. El organismo autonómico tramita ya la declaración formal de abandono sobre un lote prioritario de 26 pateras y 12 motores que permanecen custodiados en dependencias portuarias.

Para que estas embarcaciones puedan finalmente salir al martillo de las subastas, la administración debe resolver primero su desvinculación legal, abriendo el procedimiento ante la imposibilidad de identificar a sus propietarios originales al carecer de matrícula o registro formal.

El objetivo de abocar estas embarcaciones a la subasta o, en su defecto, a la destrucción si no presentan rendimiento económico o entrañan riesgos de seguridad, es liberar con urgencia el espacio colapsado en los muelles de la comunidad. De este modo, la venta al mejor postor de los materiales aprovechables busca paliar el impacto logístico de la ruta argelina y garantizar la disponibilidad y operatividad de las infraestructuras náuticas autonómicas.

Como paso previo a la puja pública o achatarramiento final, el ente gestor ha dispuesto que tanto las 26 pateras como los 12 motores intervenidos sean trasladados de forma provisional a las instalaciones de Son Tous, donde permanecerán bajo guarda y custodia mientras concluyen las fases administrativas correspondientes.

Todo el proceso de subasta se apoya en la normativa portuaria vigente. Dicha regulación faculta formalmente a PortsIB a declarar el abandono de los bienes localizados en su zona de servicio que carezcan de la preceptiva autorización, habilitando su posterior enajenación mediante subasta pública para dar un destino legal y económico al material flotante abandonado en sus costas.