Prohens eleva a «desesperante» la inacción del Gobierno de Sánchez ante la crisis de las pateras en Baleares

Con más de 5.000 inmigrantes ilegales llegados a Baleares en patera en lo que va de año, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a alzar la voz por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez y en particular del ministro Marlaska. La presidenta balear ha calificado este martes de «desesperante» y que genera una «enorme impotencia» la inacción del Ejecutivo central ante la «llegada constante» de inmigrantes irregulares a Baleares.

En el pleno del Parlament, Prohens ha respondido de este modo a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que ha alertado de que «Ceuta es la bola de cristal de lo que le espera a Baleares si no se frena la invasión».

En la réplica, la líder del Ejecutivo autonómico ha recordado que antes de ser presidenta ya reclamó al Gobierno central una reacción ante el incremento de llegadas irregulares al archipiélago y ha criticado que el PSIB hable de «incrementos significativos».

«Que les diga que hacemos alarmismo a los vecinos de la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca, que han visto llegar este lunes una embarcación y que se cierran en su casa por miedo», ha indicado.

Prohens ha reiterado que ha «perdido la cuenta» de las cartas que ha enviado al Gobierno central para alertar de las condiciones en las que tienen que acoger a los inmigrantes ilegales. «Les importa cero y nada y el CNI ya ha alertado de que la regularización está suponiendo un efecto llamada».

«Han llegado más de 5.300 inmigrantes ilegales este año y el año pasado más de 7.000. Esto no es una situación normal y no podemos normalizarla. Porque no hablamos solamente de números, hablamos de lo que está pasando ya en nuestras calles», ha advertido Cañadas.

Sin ir más lejos, una patera ha llegado a las 21:215 horas de este lunes a la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca, con alrededor de una quincena de inmigrantes ilegales a bordo, en una nueva llegada que ha obligado a activar el dispositivo previsto por las autoridades para este tipo de situaciones.

Más allá de la llegada de la embarcación, uno de los aspectos que vuelve a llamar la atención es la preparación con la que algunos de los inmigrantes ilegales llegan a Mallorca. Teléfonos móviles de última generación, mochilas con ropa de recambio, calzado deportivo y diferentes efectos personales forman parte de la imagen registrada tras el desembarco.