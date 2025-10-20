Marlaska anuncia avances con Argelia en inmigración el día en que llegan tres nuevas pateras a Baleares

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha decidido a iniciar negociaciones con el gobierno de Argelia después de que varios partidos políticos de Baleares se lo lleven reclamando desde hace dos años. El ministro Marlaska dice haber llegado a compromisos con el gobierno argelino. Lo ha dicho en Argelia el mismo día en que han llegado a Baleares tres nuevas pateras.

Una tercera patera ha elevado a 63 el número de migrantes que han llegado a Baleares en las últimas horas, en concreto, a Formentera y Cabrera.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acordado este lunes con su homólogo argelino, Said Sayoud, reforzar la lucha contra las redes criminales de tráfico de personas mediante la «actualización» del protocolo de retornos y el impulso a nuevas medidas para «limitar» el uso de lanchas rápidas, así como contra el fraude documental.

En la cuarta visita de Marlaska a Argelia -que culmina esta tarde con un encuentro con el presidente del país y ministro de Defensa, Abdelmadjid Tebboune-, el ministro del Interior ha agradecido el trabajo que viene desarrollando el país norteafricano, destacando que en 2024 «interceptó 30.000 salidas ilegales».

Según ha informado Interior en una nota de prensa, Marlaska y su homólogo argelino, el titular de Interior, las Colectividades Locales y de Transporte, Said Sayoud, se han comprometido a reforzar la lucha contra el tráfico de personas «para ser más eficaces en este desafío compartido».

Marlaska ha hablado de Argelia como «socio clave» para atajar el «creciente fenómeno» de las redes criminales que además de traficar con personas, «arriesgando sus vidas, han incrementado la vinculación al narcotráfico».

Las últimas estadísticas de llegadas irregulares de migrantes a España tanto por vía marítima como terrestre arrojan un descenso del 35,9% hasta el 15 de octubre. El descenso a Canarias por vía marítima es notable, al marcar una caída del 59%, si bien las llegadas irregulares a la Península y Baleares, la conocida ruta argelina, arrojan un aumento del 22% con respecto al año anterior, al anotar 12.252 llegadas -6.104 sólo hasta las islas, un 75% más-.