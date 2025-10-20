Vox y PP aseguran que el viaje de Marlaska a Argelia por las pateras «es puro teatro» y «llega tarde»

El Partido Popular lleva meses reclamando una acción diplomática del Gobierno de Pedro Sánchez en Argelia para poner fin de la ruta argelina de envío de pateras a Baleares. Una propuesta en la que coincide Vox como uno de los muchos puntos a acometer para frenar la avalancha de inmigración ilegal que sufren las Islas en los dos últimos años.

Una vez conocido que el ministro viaja este lunes a Argelia, ambas formaciones han reaccionado con poco entusiasmo. Para Vox, el viaje de Marlaska es «puro teatro», según lo ha definido la portavoz parlamentaria de los de Santiago Abascal en Baleares, Manuela Cañadas.

Tampoco espera grandes soluciones el portavoz del PP en las Islas, Sebastià Sagreras. Sagreras ha dado la bienvenida al viaje «porque es una propuesta que llegamos muchos meses haciendo» pero asegura que «llega tarde con una ruta ya tan consolidada».

El viaje de Marlaska a Argelia se produce menos de una semana después del que realizó la presidenta del Govern a Bruselas para reunirse con el comisario de Interior y Migración de la Comisión Europea, Magnus Brunner. A a la salida de la «productiva» reunión, Marga Prohens celebró haber podido poner sobre la mesa «datos objetivos sobre cuál es la situación y el drama de la inmigración irregular en Baleares».

«Somos frontera sur de Europa y, por lo tanto, la migración irregular que llega a Baleares no se trata de un problema solo de Baleares. En muchos casos estas personas que entran vía irregular pasan por Baleares pero se van a otros países europeos», subrayó.

Según ha informado el Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska se reunirá con su homólogo, el titular del Interior, Colectividades Locales y de Transporte, Said Sayoud.

En la delegación española viajarán el comisario general de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Julián Ávila, y el jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil, Manuel Navarrete.

También acompañarán al ministro las directoras generales de Relaciones Internacionales y de Protección Civil y Emergencias, Elena Garzón y Virginia Barcones, respectivamente, así como el director general de Tráfico, Pere Navarro.