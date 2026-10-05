Sergio Ruiz, un español trabajando en Noruega, sobre España: «A nivel laboral, impuestos y política es una ruina»

Cada vez son más los españoles que deciden hacer las maletas y abandonar el país en busca de unas condiciones de vida que consideran difíciles de alcanzar en España. Un salario que permita ahorrar, una vivienda digna, un trabajo mejor remunerado, más seguridad o simplemente disponer de tiempo y dinero para disfrutar de aquello que les gusta.

Lo que durante años podían parecer condiciones básicas se ha convertido para muchos trabajadores en un auténtico privilegio. El precio de la vivienda, los salarios y las condiciones laborales hacen que incluso personas preparadas y con formación terminen planteándose una vida lejos de su familia y sus amigos.

La consecuencia es que cada vez más españoles abandonan el país para trabajar en otros lugares. Son profesionales que han sido formados en España y que terminan poniendo su experiencia y conocimientos al servicio de otros países en busca de las oportunidades que no encuentran aquí.

Es el caso de Sergio, un español que en 2019 decidió que su etapa profesional en España había terminado. Primero se marchó a Inglaterra y posteriormente llegó a Noruega, donde trabaja en el sector de la hostelería. Ahora, desde Vesterålen, explica cómo es su vida allí, cuánto cobra, cuáles son sus gastos y qué es lo que más echa de menos de España.

De cobrar 1.350 euros en España a ganar hasta 3.000 en Noruega

Antes de emigrar, Sergio trabajaba en Inditex, en la empresa general de logística relacionada con el calzado y los complementos situada en Elche. En aquella época cobraba alrededor de 1.350 euros por unas 37,5 horas semanales.

Su formación era la ESO y su decisión de emigrar estuvo motivada por diferentes factores. En 2019 decidió que su etapa profesional en España había terminado y se marchó a Inglaterra con el objetivo de seguir mejorando su inglés y conocer mundo.

La cuestión económica también tuvo peso en su decisión. Sergio explica que buscaba reducir el tiempo necesario para conseguir determinadas cosas básicas que considera que todo el mundo debería poder tener. A ello se sumaba su deseo de alejarse del ocio y el consumismo y descubrir una naturaleza y una forma de vida diferentes.

Su llegada a Noruega supuso un importante cambio en el terreno económico. Desde su experiencia en la hostelería, sitúa entre 2.600 y 3.000 euros el salario básico en hoteles, teniendo en cuenta las propinas, los complementos y los pluses por trabajar los fines de semana y descontando los impuestos.

En España, según su experiencia, realizar un trabajo similar supondría cobrar entre 1.200 y 1.500 euros.

Una jornada de 35,5 horas y cinco semanas de vacaciones

El salario no es la única diferencia que Sergio encuentra respecto a su anterior vida laboral en España. En Noruega, su jornada es de 35,5 horas semanales y dispone de dos días libres cada semana.

A esto se suman cinco semanas de vacaciones. En cuanto a los impuestos, señala que lo habitual es que se descuente entre un 30% y un 34%.

También destaca las condiciones cuando un trabajador enferma. La egenmelding permite comunicar que se está enfermo y faltar al trabajo sin certificado médico durante hasta tres días naturales seguidos. Si la enfermedad continúa, desde el cuarto día es necesaria una baja médica, conocida como sykmelding.

Según explica, este sistema puede utilizarse hasta cuatro veces en un periodo de 12 meses y normalmente es necesario llevar al menos dos meses trabajando en la empresa para tener este derecho.

Sus gastos necesarios rondan los 700 euros

Uno de los datos que más llama la atención de su experiencia es la cantidad que necesita para cubrir sus gastos básicos. Sergio señala que entre ellos se encuentran el alquiler de la vivienda, internet y la comida.

Además, el hotel en el que trabaja le proporciona una comida correspondiente al turno que realiza. Esta comida se descuenta de la nómina, aunque se trata de una cantidad que considera simbólica, de unos 70-75 euros al mes.

En total, calcula que sus gastos necesarios para vivir al mes se sitúan alrededor de los 700 euros, teniendo en cuenta que reparte el alquiler con su pareja y cada uno aporta 500 euros.

Cuánto se cobra en Noruega

Sergio sitúa el salario mínimo en Noruega entre los 2.500 y los 2.750 euros, mientras que coloca el salario medio entre los 2.800 y los 3.000 euros.

En su caso, considera que la diferencia económica es uno de los elementos que pueden hacer atractiva la decisión de emigrar, aunque insiste en que cada persona debe valorar qué está dispuesta a sacrificar para conseguir otras cosas.

El inglés B2 es suficiente para emigrar

Para quienes estén pensando en seguir sus pasos, Sergio señala que es necesario contar con un nivel de inglés B2 y registrarse en el país.

Sí recomendaría a otros españoles probar suerte en Noruega, independientemente del tipo de trabajo, aunque considera fundamental valorar antes si realmente compensa el cambio. Emigrar implica, según su experiencia, perder determinadas cosas valiosas para ganar otras.

Lo mejor de vivir en Noruega

Desde Vesterålen, Sergio destaca principalmente la tranquilidad y la naturaleza como los grandes atractivos de su nueva vida. También valora determinados aspectos de la cultura del país.

Pero la experiencia tiene también una parte negativa. La soledad continua, el poco ocio y, sobre todo, la distancia respecto a la familia son algunos de los aspectos que más acusa.

La distancia geográfica hace que volver a España sea especialmente complicado. Aunque Noruega está a unas 3:30-4 horas de España, desde el lugar en el que vive Sergio necesita realizar un trayecto mucho más largo.

Primero debe coger un autobús de 30 minutos, después otro de dos horas y media y, posteriormente, realizar dos vuelos con escala. En total, tarda entre 14 y 17 horas en llegar a España.

Quiere volver a España, pero para disfrutar de sus vacaciones

A pesar de las dificultades, Sergio no descarta volver a España. De hecho, asegura que siempre quiere regresar, aunque únicamente a nivel vacacional.

Su valoración de España cambia cuando habla de vivir y trabajar en el país. Considera que a nivel laboral, de impuestos y de política «es una ruina».

Sin embargo, mantiene una opinión completamente diferente cuando piensa en España como destino para disfrutar. Para él, seguimos teniendo «el mejor país del mundo».

Lo que más echa de menos durante su vida en Noruega es precisamente aquello que no puede sustituir un salario más alto: su familia y sus amigos. También añora la «alegría y desparpajo natural» que, en su opinión, caracteriza a los españoles.

Y, por supuesto, la gastronomía. Una de las cosas que más recuerda desde Noruega es una cocina que considera «incomparable e inolvidable».