Vox acusa a Marlaska de «acabar con la estrategia» contra el narco en Andalucía: «¿Qué intereses había en juego?»

El portavoz Nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha cargado con dureza este domingo contra el Ministerio del Interior por la disolución del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en el Sur (OCON-Sur), la unidad que coordinaba la lucha antidroga en el sur de España. Para Vázquez, la desaparición de este organismo supone, textualmente, «el fin de la única estrategia con la que se empezaban a ganar batallas contra la droga».

En un vídeo remitido a los medios, el dirigente de Vox ha señalado directamente al ministro Fernando Grande-Marlaska como responsable político de esta decisión, a la que atribuye consecuencias graves para una región que, en sus palabras, «es una tierra castigada por el narco». Según Vázquez, el OCON-Sur no era una unidad más, sino «la primera unidad a nivel europeo que estaba ganando la batalla al narco», lo que hace aún más incomprensible, a su juicio, la orden de disolverla.

El portavoz de Vox ha ido más allá y ha reclamado explicaciones sobre los motivos reales detrás de esta medida, preguntándose abiertamente «qué intereses había en juego» para desmantelar una herramienta que, según su relato, estaba dando resultados frente al crimen organizado.

Frente a esta decisión del Gobierno, Vázquez ha lanzado un compromiso claro: su formación trabajará para «restaurar y potenciar» el Ocon-sur en cuanto tenga capacidad de decisión. «La potenciaremos y nos enfrentaremos al narco mirándole a los ojos, sin miedo, para acabar con su impunidad», ha garantizado el portavoz, en un mensaje dirigido tanto a las fuerzas de seguridad como a los ciudadanos de las zonas más afectadas por el tráfico de drogas.

Vázquez ha querido dejar claro de qué lado se posiciona su partido en este conflicto. «Siempre estaremos al lado del bien», ha afirmado, identificando ese «bien» con «nuestros policías, guardias civiles, ciudadanos». Frente a ellos, ha subrayado, se encuentra «el mal», que no es otro que «el narco».