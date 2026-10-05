A Medvedev le sale caro su pelotazo en Pekín: 220.000 dólares de multa y 200 puntos de la ATP

Daniil Medvedev enfrenta un duro castigo tras su sonada descalificación en el ATP 500 de Pekín. El tenista ruso dio un pelotazo a un espectador tras perder un punto en las semifinales del torneo, en las que se medía a Novak Djokovic. Una acción cuyas consecuencias negativas van mucho más allá que su eliminación a manos del serbio. El ex número uno del mundo perderá los 220.000 dólares y 200 puntos ATP que había ganado en Pekín. El castigo deportivo, además, puede comprometer seriamente su participación en las ATP Finals.

Novak Djokovic dominaba 3-5 en el segundo set, después de anotarse la primera manga, cuando se produjo el incidente. Presa de la frustración por el contexto del partido, Medvedev golpeó una pelota a la grada que impactó en el rostro de un espectador. Este tuvo que ser atendido en la pista por el golpe. La acción no dejó lugar a dudas. Mohamed Layani, uno de los jueces de silla más experimentados del circuito, no dudó en descalificar al jugador ruso. Lo que apuntaba a ser una victoria por los cauces habituales para Djokovic, acabó con una imagen que ha dado la vuelta al mundo y ha situado a Medvedev en el centro de la diana de las críticas.

El tenista ruso ha tratado de suavizar la situación en sus primeras declaraciones tras el partido. En zona mixta, aclaró que el pelotazo fue «al cien por cien, un accidente». También ha querido explicar que no se encontraba en un momento tenso del choque y que, por ello, no golpeó con rabia la pelota. «Cuando vi el resultado, me sentí horrible», ha añadido Medvedev sobre su reacción tras el incidente. Respecto al espectador, ha expresado sus mejores deseos: «Espero que esté bien. Con este tipo de situaciones, nunca se sabe».

Un pelotazo que puede ‘valer’ unas ATP Finals

También ha manifestado su intención de reunirse con el afectado y «compensarlo de alguna manera». El choque acabó eclipsando, en parte, una actuación estelar de un Novak Djokovic que ha renacido en Pekín. El serbio aterrizó en China después de dos derrotas consecutivas a las primeras de cambio en Cincinnati y el US Open. Una racha negativa que le hizo abandonar el Top 10. El de Belgrado se ha rehecho para recuperar su mejor versión en el ATP 500 de Pekín, donde sorprendió al número uno, Alexander Zverev, en cuartos. A este triunfo de mérito ha sumado otro ante Daniil Medvedev, que tenía encaminado antes de la descalificación de su rival.

El tenista serbio se medirá en la final a Alex De Miñaur, en un duelo que puede ser decisivo de cara a la clasificación para las ATP Finals. Medvedev ve favorito a Djokovic, del que señala que «tiene muchas posibilidades» de ganar el título en Pekín. La descalificación del ruso también juega un papel relevante en esta lucha. El ex número uno mantiene la octava posición, la última que da acceso al torneo que se disputa en Turín, pero ha visto reducida su ventaja tras perder los 200 puntos ganados en Pekín. Tanto la victoria de Djokovic como la de De Miñaur -a ambos les separan 20 puntos en la Race- reduciría la diferencia con Medvedev a menos de 200 puntos con varios torneos aún por disputarse.