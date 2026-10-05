Djokovic extiende su hegemonía en Pekín y se mete en la final por una enajenación de Medvedev que le costó la descalificación

El tiempo corre, pero Djokovic es más rápido. Su estela parecía apagarse tras encadenar dos torneos —Cincinnati y US Open—, eliminado en primera ronda. A Pekín, su coto privado de caza donde nunca ha claudicado, llegó con más dudas que certezas, pero ha vuelto a ejecutar un truco de escapismo. El último en quedar hechizado (7-5, 5-3) fue Medvedev, que fue descalificado cuando Djokovic sacaba para ganar el partido por dar un pelotazo a un aficionado. La cruz que sufrió el serbio en el US Open 2020 es ahora su cara.

La escena es un déjà vu inverso para Djokovic. Hace seis años, en el marco del US Open, fue descalificado por dar un pelotazo a una juez de línea durante su partido contra Carreño. Aquello generó un fuerte debate sobre la justicia de una descalificación que ahora humaniza Medvedev. Djokovic había ganado el punto y Medvedev, frustrado por el resultado en ese momento (7-5, 5-3) golpeó a la pelota con la intención de que chocara en el muro. Pero su liberación de la desesperación y salió al contrario. Dio a un aficionado en el ojo y se cobró la eliminación del ruso.