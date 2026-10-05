Novak Djokovic (39 años): «Todavía puedo ganar a los mejores, siempre lo he sabido y he confiado en ello»

Novak Djokovic sigue empeñado en demostrar que todavía tiene mucho que decir en el tenis mundial. A sus 39 años, el serbio ha vuelto a lanzar un mensaje de advertencia a las nuevas generaciones después de protagonizar una espectacular remontada ante Alexander Zverev en el ATP 500 de Pekín. El ex número uno mundial se impuso al alemán y volvió a dejar claro que cuando llega la hora de competir por los grandes títulos nadie debe olvidarse de él

El propio serbio, que hoy se enfrenta en semifinales a Medvedev, ve esa victoria como una señal de que todavía puede competir de tú a tú con los mejores. «Para mí es una prueba, una confirmación, de que aún puedo ganar a los mejores jugadores del mundo en los grandes torneos», aseguró el tenista serbio después de superar a Zverev. Una declaración que supone toda una advertencia también para Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos grandes referentes de la nueva generación.

«Siempre lo he sabido. Siempre he confiado en ello», añadió Djokovic, convencido de que su nivel todavía le permite aspirar a grandes cosas en el circuito. El serbio ha tenido que convivir durante los últimos años con las dudas sobre su capacidad para mantener el ritmo de los jugadores más jóvenes, pero cada vez que consigue encadenar varias victorias vuelve a demostrar que descartarle demasiado pronto puede ser un error.

Un Djokovic histórico

Además, su victoria ante Zverev tiene una dimensión histórica. Djokovic mantiene su espectacular récord en Pekín y ya suma 32 victorias en 32 partidos disputados en el torneo chino, a la espera de lo que haga hoy contra Medvedev. Una estadística extraordinaria que refuerza todavía más su condición de leyenda y que le ha permitido superar incluso registros históricos que estaban en poder de otros grandes campeones.

Mientras tanto, Alcaraz y Sinner continúan representando el futuro inmediato del tenis mundial. El español sigue instalado entre los grandes favoritos de cada torneo y el italiano continúa siendo uno de los principales dominadores del circuito, aunque ambos han tenido problemas con las lesiones en los últimos tiempos, de ahí el protagonismo de Zverev en lo que se refiere a finales y títulos.

Por su parte, Djokovic parece dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad. Su mensaje es claro y aunque tenga 39 años y ya no dispute tantos torneos como en el pasado, todavía se siente capaz de derrotar a cualquiera cuando llega el momento decisivo. La remontada frente a Zverev es la última prueba de ello y también un aviso para Alcaraz y Sinner, dejando claro el campeón serbio todavía no piensa en retirarse.