Descalifican a Medvedev por darle un pelotazo en un ojo a un aficionado cuando perdía contra Djokovic
Daniil Medvedev paga su frustación con un pelotazo a la grada que impacta en el ojo de un aficionado
El ruso fue descalificado cuando perdía 7-5 y 5-3 contra Djokovic, en semifinales del ATP 500 de Pekín
Djokovic extiende su hegemonía en Pekín y se mete en la final por una enajenación de Medvedev que le costó la descalificación
Daniil Medvedev ha pagado su frustración de la peor de las maneras. Durante el partido contra Novak Djokovic, de semifinales del ATP 500 de Pekín y cuando el serbio sacaba para ganar, el ruso lanzó una bola a la grada que impactó en el rostro de un aficionado. Concretamente, el pelotazo se produjo en el ojo de uno de los ocupantes de la primera fila. Tras verse obligado el aficionado a abandonar el estadio, se decidió descalificar al tenista, dándole la victoria por 7-5 y 5-3 al legendario deportista balcánico.
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