Descalifican a Medvedev por darle un pelotazo en un ojo a un aficionado cuando perdía contra Djokovic

Daniil Medvedev ha pagado su frustración de la peor de las maneras. Durante el partido contra Novak Djokovic, de semifinales del ATP 500 de Pekín y cuando el serbio sacaba para ganar, el ruso lanzó una bola a la grada que impactó en el rostro de un aficionado. Concretamente, el pelotazo se produjo en el ojo de uno de los ocupantes de la primera fila. Tras verse obligado el aficionado a abandonar el estadio, se decidió descalificar al tenista, dándole la victoria por 7-5 y 5-3 al legendario deportista balcánico.