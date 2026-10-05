Confirmado por el BOE: el 9 de octubre es fiesta y habrá puente de 4 días sólo en estas provincias de España

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado que el 9 de octubre es festivo laboral retribuido y no recuperable en Alicante, Valencia y Castellón al ser el Día de la Comunidad Valenciana. Al caer en viernes y la Fiesta Nacional de España el siguiente lunes, 12 de octubre, muchos trabajadores valencianos podrán disfrutar de un puente de cuatro días.

La combinación de ambas fechas con el sábado 10 y domingo 11 posibilitará que quienes trabajen de lunes a viernes gocen de cuatro días seguidos de descanso. La medida afecta por igual a las tres provincias de la comunidad, siendo tanto el 9 como el 12 fiestas no sustituibles.

Por qué es festivo el 9 de octubre en la Comunidad Valenciana

El viernes 9 de octubre de 2026 se celebra el Día de la Comunidad Valenciana. El calendario laboral aprobado por la Generalitat lo proclama día festivo, retribuido y no recuperable a efectos laborales para todo el territorio valenciano. Esto quiere decir que no se trata de un festivo exclusivo de la ciudad de Valencia ni de una jornada de descanso atribuida a ciertos municipios.

El BOE incluye también esta fecha en su listado oficial de fiestas laborales de 2026 y la reconoce como Fiesta de Comunidad Autónoma de la Comunidad Valenciana. A este festivo autonómico se añaden dos fiestas locales elegibles por cada localidad, por lo que el calendario contempla otros días no laborables según el municipio.

Qué otros festivos restan en la Comunidad Valenciana en 2026

El calendario autonómico valenciano fijó para 2026 un total de doce fiestas laborales de ámbito autonómico o nacional, a las que hay que añadir las dos fiestas municipales de cada localidad.

Tras el puente de octubre todavía quedan dos festivos en la Comunidad Valenciana. El 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, y festivo en todo el país, caerá en martes, mientras que el 25 de diciembre, Navidad, caerá en viernes.

Por consiguiente, el descanso en octubre no exige trasladar ningún festivo ni solicitar obligatoriamente días adicionales para quienes trabajen de lunes a viernes, ya que los dos festivos autonómicos oficiales quedan ubicados antes y después del fin de semana.