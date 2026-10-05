Una concentración espontánea en Valencia aclama a Vivas y Pérez Llorca al grito de «¡Viva España!»

Una concentración espontánea de ciudadanos anónimos, que se ha formado en apenas unos minutos a las puertas del Palacio de Presidencia de la Generalitat Valenciana, ha aclamado este lunes al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y al de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y han gritado «¡Viva España!», como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. Todo ello en una jornada en que Pérez Llorca y Vivas, al contrario que Pedro Sánchez, han decidido cruzar a pie todo el centro de Valencia hasta el Ayuntamiento de la tercera ciudad de España. En ese trayecto, un aficionado del Valencia Club de Fútbol ha regalado a Vivas un pin de este club, uno de los grandes del fútbol español. Otro detalle que ahora une también a Valencia y Ceuta.

Juan Jesús Vivas y Juanfran Pérez Llorca se han reunido este lunes en el Palacio de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Allí, Pérez Llorca ha informado a Vivas de que va a proponer al pleno del Gobierno valenciano que se conceda a Ceuta la Alta Distinción de la Generalitat, que será entregada el 9 de octubre, con motivo del acto institucional de la Generalitat para conmemorar el Día de la Comunidad Valenciana.

Tras mantener, a continuación, un breve encuentro, Vivas y Pérez Llorca han querido dirigirse al Ayuntamiento de Valencia, donde se otorgaba este lunes a Ceuta la Medalla de Honor de Valencia, como ha publicado OKDIARIO.

Los coches oficiales se han dirigido hacia la puerta del Palau. Pero Vivas y Pérez Llorca han decidido desplazarse hasta el Ayuntamiento a pie, recorriendo calle a calle el centro de Valencia.

Mientras todo ello se producía, varias personas se iban concentrando frente a la puerta del Palau. Cuando Pérez Llorca y Vivas han salido, los han aclamado y se han escuchado vivas a España.

Un joven se ha dirigido a Vivas: «Vengo de Albacete a verle», mientras otros transmitían ánimo. Unos metros más adelante, un ciudadano anónimo se ha parado a saludar a los dos presidentes y se ha dirigido a Vivas: «¿Me permite que le haga un regalo?».

El hombre ha sacado de una bolsa un pin del Valencia Club de Fútbol. Un detalle que Juan Jesús Vivas ha agradecido mucho, como también todo el apoyo que Ceuta está recibiendo desde Valencia en estos días tras la invasión de Ceuta y frente a la inacción del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Antes, en el Palau de la Generalitat, Vivas había afirmado que «100.000 personas fueron utilizadas para vulnerar nuestras fronteras». Y, sobre todo, había dejado una cuestión enormemente clara: «La normalidad en Ceuta solo se alcanzará con el retorno a Marruecos de todos los que participaron» en la invasión. «El día a día de Ceuta», ha explicado Vivas, «es una crónica de sucesos que en cualquier momento puede estallar».

Por su parte, Juanfran Pérez Llorca se ha referido a la situación actual de Ceuta. Y ha recordado que con la invasión de la ciudad autónoma, España «ha sufrido uno de los peores atentados a su soberanía». Pérez Llorca ha advertido que el problema «no está solucionado». Y ha trasladado a Juan Jesús Vivas «todo el apoyo» de la Comunidad Valenciana.