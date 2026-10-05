La Selección se concentra en Las Rozas sin Vicky, Aitana ni Mariona para los amistosos contra Estados Unidos

La Selección ya prepara el próximo Mundial 2027. Las campeonas del mundo se han concentrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de cara a los dos compromisos amistosos contra Estados Unidos que jugarán en Washington y Filadelfia. A la convocatoria de Sonia Bermúdez, en la que destacaba la baja de Aitana Bonmatí, se han incorporado Alba Redondo y Natalia Ramos, en lugar de Vicky López y Mariona Caldentey, que se caen a última hora por lesión. Alexia Putellas encabeza la lista.

Después de cerrar de forma satisfactoria la clasificación para el Mundial, ahora España tiene tiempo para preparar esa cita. La primera ventana en la que lo hará será en esta, en la que viajarán a Estados Unidos para medirse a la selección del país norteamericano en dos ocasiones. Primero será en Washington, el 10 de octubre, mientras que la madrugada del 14 lo harán en Filadelfia.

En la lista, de 25 futbolistas, hay ausencias notorias. Aitana Bonmatí, Olga, Jana Fernández y Esther eran las más destacadas, sumándose después Vicky y Mariona, por lesión. Alba Redondo, que de primeras no entraba en sustitución de la delantera granadina, entraba a formar parte del equipo al confirmarse la baja de la futbolista del Barcelona. Entraban también Ainhoa Marín, Natalia Ramos y Ornella Vignola. Las dos primeras, se estrenan con España, mientras que la futbolista del Everton vuelve tras ser llamada a filas de cara al inicio de la fase de clasificación para el Mundial.

Mucho más tiempo hacía que no se concentraba en Las Rozas Oihane Hernández. La ex jugadora del Real Madrid regresa más de dos años después. Su última aparición fue en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, como futbolista del Orlando Pride, regresa con la Selección. Clara Pinedo, por su parte, vuelve tras ser convocada en abril, en la penúltima convocatoria del curso pasado.

Entrenamiento a puerta abierta

Este martes, a las 10:30 de la mañana, el equipo nacional se ejercitará a puerta abierta en la Ciudad del Fútbol. Será la única sesión a la que se podrá asistir, puesto que las demás las realizarán ya en Estados Unidos. Después de esa práctica, a las 11:45 horas, hay rueda de prensa para los medios de comunicación y, tras ello, emprenderán el vuelo a Washington. Allí se concentrarán durante los primeros días en el Melrose Georgetown Hotel, ejercitándose en el Episcopal High School de la capital estadounidense.

El sábado, a las 20:00 horas peninsulares, disputarán su primer partido contra los Estados Unidos. Viajarán después a Filadelfia, donde se medirán en la madrugada del martes al miércoles a la 1:00 horas de España en el segundo y último partido de este parón.