Sonia Bermúdez: «Cuando Aitana vuelva al mejor ritmo, no hay dudas»

Sonia Bermúdez ha atendido a la prensa para valorar la primera convocatoria de la temporada, de un curso que acabará con la disputa del Mundial 2027 en Brasil donde España defenderá el título. La seleccionadora ha comenzado dando un mensaje de felicitación a la selección sub-20, ganadora del Mundial, antes de entrar a hablar de la lista. Lógicamente, la primera pregunta ha ido sobre la ausencia de Aitana Bonmatí: «Es una jugadora fundamental, pero ha pasado un verano entrenando casi al margen; cuando vuelva al mejor ritmo, no hay dudas».

La ausencia de la Balón de Oro se debe a que su lesión en el transindesmal del peroné izquierdo sólo le ha permitido tener 13 minutos antes de desvelar la lista. Vicky López era una de las dudas y, finalmente, ha entrado en la convocatoria. «Hay comunicación fluida con el club. Está en perfectas condiciones para estar con nosotros y por eso viene», ha develado.

La Selección afrontará dos partidos amistosos ante Estados Unidos, en los que se probará de cara a ese Mundial 2027 que aún queda lejos. «Dos partidos que nos van a medir», ha señalado Bermúdez. La seleccionadora ha apuntado que servirán para ver «a qué nivel» está el equipo de cara a ese Mundial: «No hay mejor escenario para ver cómo estamos».

Una cita para la que queda mucho, por lo que «pueden pasar muchas cosas». No están cerradas las puertas a nadie, puesto que «el nivel es muy alto» y cada lista es «muy complicado» elegir quién entra o quién se queda fuera. «Queda muchísimo. Queremos ver jugadoras. De aquí a 300 días pueden pasar muchas cosas», ha destacado.

Las novedades y ausencias sonadas

Dos de las novedades han sido Oihane Hernández, ausente desde los Juegos Olímpicos de 2024, y Ainhoa Marín. «Como hacemos seguimiento de jugadoras de todas las ligas, más de mil informes… Oihane está rindiendo muy bien. Nos lo ponen muy complicado en muchas posiciones», ha destacado sobre la lateral, mientras que de la delantera ha dicho que «es una futbolista que siempre hemos contado con ella», en la Sub-23.

Las ausencias se han centrado en Esther González y Alba Redondo. Sobre la primera, que se ha caído tras dejar Estados Unidos e irse a Arabia Saudí, ha destacado que valoran el «rendimiento» y que da igual «dónde quieran jugar». «No sólo buscamos goles», ha señalado sobre Alba Redondo, que lleva seis goles en esta temporada. «Nos ha costado mucho tomar la decisión, no son goles solo consideramos que tiene que orientar presión, ser intensa en duelos y en este caso nos hemos decantado por Ornella», apunta.