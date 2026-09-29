Detienen al presidente del CTA de Turquía por acosar y manipular las designaciones arbitrales

Turquía vive un momento crítico con su estamento arbitral. Este martes ha sido detenido nada más y nada menos que Ferhat Gündogdu, presidente del Comité Central de Árbitros del país otomano (MHK). Un arresto junto con otros seis dirigentes como parte de la investigación de la Fiscalía General de Estambul en la que se señala un posible acoso y falsificación de documentos oficiales en las designaciones arbitrales de los partidos de su liga.

El momento de la detención fue una operación simultánea en Estambul, Manisa, Elazig y Ankara, localizaciones donde se encontraban los siete individuos. La detención es producto de que las autoridades creen que se cometieron irregularidades en los procesos de selección de los colegiados en determinados encuentros. Una lista que nombra a figuras muy importantes en el colectivo arbitral más importante del país, además de Gündogdu: Ferdi Karadoruk, presidente de la delegación de Estambul de la Asociación Turca de Árbitros; Ahmet Sahin, ex vicepresidente del MHK; Yunus Yildrim, ex miembro del Comité de Árbitros; Sebahattin Sahin, actual miembro del MHK; Alican Saglar y Emre Kosif, dirigentes de la asociación arbitral de Estambul.

«Se están investigando acusaciones respecto a la elaboración de clasificaciones, la designación de cargos, la puntuación y los procesos de nombramiento, así como intervenciones en las reglas de los exámenes», precisó el ministro de Justicia del país, Akin Gürlek, en un comunicado publicado en redes sociales.

Junto a Gündogdu, que desempeñó la función ya en 2021, pero dimitió en 2022 y fue nombrado nuevamente en el cargo en julio de 2024, han sido arrestados tres miembros del comité activos y otros tres dirigentes de agrupaciones de árbitros de menor rango. Varios de los detenidos están acusados de «falsedad documental» y «maltrato» en la investigación sobre el reparto de cargos y promociones dentro del organismo, en los que habrían actuado de mala fe para marginar a determinados profesionales y favorecer a otros.