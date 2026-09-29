Estas zapatillas On están de moda: elegantes, perfectas para andar y ahora con un descuento de 64 euros

Hay zapatillas que nacen para correr y terminan conquistando también las calles. Es lo que ocurre con la marca On, firma suiza que está de moda y que combina el aspecto deportivo que caracteriza a la marca con un diseño suficientemente discreto para llevarlo en el día a día. Ahora, además hay un modelo que tiene un precio mucho más interesante y pocas veces visto. Hablamos de las On Cloudvista 2, que se pueden comprar en i-Run por 96 euros frente a los 160 euros de precio recomendado, lo que supone un ahorro de 64 euros y un 40% de descuento.

Aunque las Cloudvista 2 están catalogadas como zapatillas de trail running, precisamente una de sus grandes virtudes es que no se limitan a los caminos de montaña. Su diseño permite pasar con facilidad del asfalto a los caminos, algo que las convierte en una opción especialmente atractiva para aquellos que buscan un único par para salir a caminar, hacer recados, viajar o escaparse el fin de semana por una zona de campo.

Y es ahí donde pueden convertirse en una de esas compras que tienen sentido más allá de la moda. Para caminar, especialmente cuando se van acumulando kilómetros a lo largo del día, el calzado debe ofrecer comodidad, amortiguación y una buena sujeción, y todo eso está presente en este modelo de On. De hecho, los expertos señalan que muchas zapatillas de running pueden funcionar perfectamente para caminar siempre que se tenga en cuenta el ajuste, la comodidad, la estabilidad y el terreno por el que se van a utilizar.

Zapatillas On de oferta

En el caso de las Cloudvista 2, On apuesta por una mediasuela de espuma más gruesa que la de la generación anterior, diseñada para proporcionar aterrizajes suaves y ayudar a reducir la fatiga muscular. Otro de sus puntos fuertes está en la parte inferior. La suela incorpora Missiongrip, una tecnología de On pensada para proporcionar agarre en diferentes condiciones, junto a tacos multidireccionales que permiten desenvolverse tanto en superficies urbanas como en caminos y terrenos más irregulares. Esto hace que puedan resultar especialmente prácticas para los que alternan paseos por ciudad con rutas sencillas por parques, senderos o caminos de tierra.

La marca también ha tenido muy en cuenta la comodidad. El upper está confeccionado con mesh técnico, un material que favorece la circulación del aire, mientras que el diseño envolvente busca mantener el pie bien sujeto. La lengüeta, además, es fina y perforada para mejorar la ventilación. Estéticamente, las On tienen además ese punto que ha hecho que la marca se haya convertido en una de las favoritas dentro de la moda deportiva. La silueta mantiene la identidad técnica de la firma, pero sin resultar demasiado aparatosa, por lo que puede combinarse fácilmente con vaqueros, pantalones deportivos o prendas más informales.

Es precisamente esa mezcla entre zapatilla deportiva y calzado para el día a día la que hace que este modelo pueda tener mucho recorrido más allá del running. Si tu idea es aprovechar la oferta, conviene tener en cuenta que la rebaja es en el color blanco con detalles verdes, que cuesta 96 euros, con envío gratuito y posibilidad de devolución durante 30 días según las condiciones indicadas por la tienda.