Una patera llega a Mallorca con una quincena de inmigrantes con móviles de última generación y la lección bien aprendida: «Llamar al 112 y que nos recojan»

Una patera ha llegado, a las 21:215 horas, a la Colònia de Sant Jordi, en Mallorca, con alrededor de una quincena de inmigrantes ilegales a bordo, en una nueva llegada que ha obligado a activar el dispositivo previsto por las autoridades para este tipo de situaciones.

Más allá de la llegada de la embarcación, uno de los aspectos que vuelve a llamar la atención es la preparación con la que algunos de los inmigrantes ilegales llegan a Mallorca. Teléfonos móviles de última generación, mochilas con ropa de recambio, calzado deportivo y diferentes efectos personales forman parte de la imagen registrada tras el desembarco.

En algunos casos, los inmigrantes ilegales portaban zapatillas de marca, además de camisas y otras prendas preparadas para los días posteriores a su llegada. Especialmente llamativa resulta la presencia de móviles de alta gama, que algunos conservan en sus manos desde el mismo momento en que pisan tierra. Una escena que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta: ¿llegan algunos inmigrantes ilegales con la lección bien aprendida sobre qué deben hacer una vez alcanzan territorio español?

La dinámica que se repite tras muchos desembarcos es conocida: llamar al 112 o esperar a ser localizados y que los servicios de emergencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se hagan cargo de ellos, activándose a partir de ese momento el protocolo establecido.

Fuentes conocedoras de estos dispositivos consultadas por OKBALEARES señalan que muchos de los inmigrantes ilegales conocen previamente los pasos que deben seguir tras llegar a España. Esta circunstancia alimenta las sospechas sobre la información que pueden recibir antes de emprender el viaje, especialmente por parte de las mafias que organizan las travesías en patera.

No obstante, no existen pruebas que permitan afirmar de forma generalizada que organizaciones no gubernamentales concretas estén proporcionando estas instrucciones antes de la llegada. La posible participación de ONG en el supuesto aleccionamiento de inmigrantes ilegales debería acreditarse mediante pruebas o investigaciones específicas. Fuentes consultadas por OKBALEARES, confirman que los investigadores son conscientes de que hay ONG’s que disponen de información previa -días antes e incluso semanas- de la llegada de las pateras a las islas.

Lo que sí queda reflejado en las imágenes es que más del 80 por ciento de los inmigrantes ilegales que llegan a Mallorca lo hacen con teléfonos de última generación, ropa de recambio y diferentes efectos personales, pese a haber realizado el trayecto en una embarcación precaria.

Tras el desembarco, los inmigrantes ilegales son atendidos por los servicios policiales y trasladados a dependencias de la Policía Nacional, donde se llevan a cabo las labores de identificación y las actuaciones administrativas correspondientes.

Cuando procede, se les incoa un expediente de expulsión, aunque la apertura de dicho expediente no supone que la expulsión se produzca de manera inmediata. El procedimiento queda sujeto a la situación individual de cada persona y a la resolución administrativa correspondiente.

Una vez completadas las primeras actuaciones, los inmigrantes ilegales reciben asistencia humanitaria de las organizaciones que participan en los dispositivos habilitados tras las llegadas. Cruz Roja interviene en estos casos proporcionando atención básica y, cuando corresponde, recursos para que los inmigrantes ilegales puedan continuar su desplazamiento hacia la Península. Entre estas ayudas pueden encontrarse billetes de transporte, ropa, productos básicos y apoyo económico, dependiendo de las circunstancias y del programa de asistencia aplicado.

La presencia de móviles de última generación entre los inmigrantes ilegales que llegan en patera a Mallorca es uno de los elementos que más llama la atención en las imágenes posteriores a los desembarcos. Junto a los teléfonos aparecen mochilas, ropa de recambio, zapatillas y otros efectos personales.

Una nueva llegada que vuelve a poner el foco sobre el sistema de atención a los inmigrantes ilegales que llegan en patera a Baleares y sobre la información que reciben antes, durante y después de emprender el viaje.

Varios vecinos de la zona y participantes en el dispositivo de emergencia han confirmado que los inmigrantes ilegales llegan con la lección bien aprendida: «llamar al 112 y que nos recojan».