Palma restaurará el voladizo de la cubierta del afamado mercado del Olivar con obras desde este lunes en las calles del entorno

El Ayuntamiento de Palma restaurará el voladizo del afamado, céntrico y popular mercado del Olivar en cuya plaza y calles colindantes habrá obras desde este lunes para la renovación de las redes de agua potable y alcantarillado, y que afectará a la vía dels Caputxins y a la propia plaza del Olivar.

Una actuación municipal que correrá a cargo de la empresa pública Emaya destinada a mejorar y modernizar las infraestructuras de servicios de esta zona.

El proyecto cuenta con un importe de adjudicación de 181.493 euros y contempla la renovación de 67 metros de la red de agua potable y 30 metros de la red de alcantarillado, permitiendo actualizar unas infraestructuras esenciales y contribuir a mejorar su funcionamiento, conservación y eficiencia.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Durante este periodo, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para sustituir y renovar los tramos previstos en el proyecto.

Con esta intervención, el Ayuntamiento ha informado que continúa avanzando en la mejora y renovación de las infraestructuras urbanas de Palma, mediante actuaciones destinadas a garantizar la calidad y el adecuado funcionamiento de servicios básicos para la ciudadanía.

Emaya en un comunicado agradecía la colaboración de la ciudadanía durante el desarrollo de estas actuaciones, que permitirán seguir modernizando las infraestructuras esenciales de Palma.

También allí, aunque por ahora sin fecha, habrá obras en este caso en el populoso mercado estrella de abastos del Olivar.

Inaugurado en 1951, la Junta de Gobierno ya ha aprobado inicialmente el denominado proyecto ejecutivo de reparación y ejecución del voladizo y de la cubierta de este edificio con un importe de 120.000 euros y que ahora saldrá a exposición pública durante 15 días.

Además, en este emblemático edificio, el Ayuntamiento de Palma destinará 256.157 euros adicionales a la restauración de las cubiertas de las torres 3 y 4 para garantizar su conservación y mantenimiento. La intervención se incluye en el contrato de mantenimiento y actuaciones de inversión, reposición, renovación y remodelación de los edificios municipales.