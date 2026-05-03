Hartazgo vecinal por los indigentes que duermen frente al Mercat de l’Olivar: «Cada día hay ratas y suciedad»

Palma se ha convertido desde hace años en un paraíso para los asentamientos ilegales de personas ‘sin techo’. Son muchos los campamentos de indigentes que copan la capital balear, y la céntrica plaza Comtat del Rosselló, muy cerca de la Plaza de españa y de las Avenidas, no es una excepción.

Los vecinos y comerciantes de la zona aseguran que la presencia de estos mendigos, que duermen cada día en las casetas que han montado en la zona ajardinada de la plaza, entre el Mercat de l’Olivar y el antiguo bingo balear, es «degradante». A pesar de que no mantienen una actitud conflictiva, sí que han generado graves problemas de suciedad.

Y es que, tal y como se puede ver en las imágenes que ofrece OKBALEARES, estos ‘sin techo’ dejan por la hierba su ropa, trozos de cartón y restos de comida. «Aparco con mi coche en el parking para venir a trabajar y cada día veo ratas, no es nada bonito ni agradable», asegura una comerciante de una tienda de ropa cercana a la plaza.

Esta vendedora, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha detallado a este periódico que muchos de los indigentes acuden a primera hora de la mañana al convento de los Capuchinos a buscar comida para luego venir a la plaza Comtat Rosselló. «Se pasan todo el día aquí, muchos tienen problemas de alcoholismo, pero hay de todo», afirma.

Hace unos pocos meses, los ‘sin techo’ estaba instalados en la explanada exterior del aparcamiento subterráneo, muy cerca del parque infantil. Bajo una pérgola vivía una veintena de personas entre colchones y carritos de la compra. Sin embargo, ante las numerosas quejas de vecinos y comerciantes, el Ayuntamiento de Palma que lidera Jaime Martínez (PP) procedió al desalojo y vallado de la zona.

Ahora, casi un año después, el problema persiste. Al ver que su zona había quedado cerrada a cal y canto, declararon la guerra al Consistorio y se mudaron o a la parte ajardinada de la plaza sin problema alguno, cronificando un problema que no parece tener solución a corto-medio plazo. «Hace siete años, cuando abrí la tienda, la situación era peor, había un auténtico campamento, pero a día de hoy el problema sigue aquí», manifiesta la comerciante.

En otros puntos de Palma, los asentamientos chabolistas sí que han generado problemas de convivencia e inseguridad. Hace varios meses, un grupo de indigentes asentados en el casal de barrio de Can Alonso en el barrio de Plaza de Toros, tuvieron un serio enfrentamiento con empleados de la empresa municipal de limpieza de Emaya que se desplazaron al lugar con motivo de las fiestas del barrio, para proceder a la retirada de toda clase de residuos acumulados en el entorno.

La negativa de los sin techo a quedarse sin los colchones en los que pernoctan y resto de material que tienen allí disperso, provocó una serie disputa con los trabajadores municipales. La Policía Local se tuvo que personar en el lugar de los hechos, ante el aumento de la tensión que fue grabado por vecinos de la zona.