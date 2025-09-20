Los indigentes se hacen fuertes en el casal de Can Alonso de Palma y la tienen con los barrenderos de Emaya

Un grupo de indigentes asentados desde hace semanas en el casal de barrio de Can Alonso en el barrio de Plaza de Toros, tuvieron hace escasas fechas un serio enfrentamiento con empleados de la empresa municipal de limpieza de Emaya que se desplazaron al lugar con motivo de las fiestas del barrio, para proceder a la retirada de toda clase de residuos acumulados en el entorno de este equipamiento municipal.

La negativa de los sin techo a quedarse sin los colchones en los que pernoctan y resto de material que tienen allí disperso, provocó una serie disputa con los trabajadores municipales.

La Policía Local se tuvo que personar en el lugar de los hechos, ante el aumento de la tensión que fue grabado por vecinos de la zona que vienen denunciado la presencia de este colectivo «que bebe alcohol y se droga delante de los niños, y que nadie hace nada para quitarlos de ahí», como relata uno de los residentes.

De hecho no es la primera vez que suceden estos incidentes. El año pasado también por estas fechas, y cuando quedaban escasos días para el arranque de la programación de cursos y talleres municipales, otro grupo de indigentes que acampaban en el casal tuvieron que ser desalojados tras las protestas vecinales.

Ante esta situación y las reiteradas quejas, el Ayuntamiento de Palma este verano, en concreto, el área de Infraestructuras planteó la posibilidad de cerrar el recinto del casal de barrio, pero a fecha de hoy, esta opción que pondría fin a este asentamiento casi permanente de personas sin techo en el recinto del casal de Can Alonso no se ha ejecutado.

Y no parece que la iniciativa se vaya a materializar a corto plazo, dado que esta obra no estaba incluida en los presupuestos municipales de este año y no partida específica para ejecutar este proyecto, que aún tendría que ser redactado para poder iniciar su tramitación.