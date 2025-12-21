¿A qué hora es el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 y dónde verlo en directo por TV y online?

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 está a punto de arrancar y millones de españoles esperan con ansia para saber qué números serán los premiados. Este lunes va a ser muy especial porque si hay algo que marca el inicio de la Navidad es Este sorteo extraordinario que reparte miles de premios y no hay mejor plan que encender la televisión y escuchar de fondo el famoso «mil euros» mientras tomas un buen desayuno. Pero, a qué hora empieza el Sorteo de Lotería de Navidad 2025, dónde verlo por televisión y a qué hora acaba. Aquí te responderemos a todas las dudas para que no te pierdas absolutamente del sorteo de Navidad que se celebra en el Teatro Real.

Cada 22 de diciembre, familias y amigos se reúnen, llenos de ilusión, para vivir una mañana que mezcla nervios, esperanza y alegría. Este evento no sólo reparte premios, sino que también une a millones de personas frente al televisor o la radio para compartir la emoción de escuchar los números premiados con el deseo de que nuestros décimos sean los agraciados con el Gordo de Navidad, o con algunos de los otros premios que se reparten.

A lo largo de cuatro intensas horas, las voces de los niños del Colegio San Ildefonso y el repiqueteo de las bolas en los bombos se convierten en protagonistas indiscutibles del día. Desde el esperado Gordo hasta los premios menores, el sorteo está lleno de momentos inolvidables que hacen que cada 22 de diciembre sea especial. Si este año has adquirido uno o varios décimos, seguro querrás estar pendiente del sorteo en directo. Pero, ¿a qué hora empieza la Lotería de navidad 2025 y dónde ver el sorteo por televisión, online y dónde se puede escuchar en directo. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un solo detalle de este evento que se celebra mañana y que como es de esperar, llenará de emoción a todo el país desde primera hora de la mañana. No te pierdas el Sorteo de Navidad de este año en el que se reparten 2.702 millones de euros y es posible que tú seas uno de los afortunados.

¿A qué hora es el sorteo de Lotería de Navidad 2025?

El Teatro Real de Madrid será nuevamente el escenario elegido para celebrar este sorteo tan esperado. Las puertas del recinto se abrirán al público a las 08:00 horas, permitiendo que los asistentes más fieles ocupen sus asientos y vivan la experiencia desde dentro. La larga cola para entrar al Teatro sin embargo, se produce desde horas antes, con cientos de personas trasnochando (o madrugando) para poder entrar dentro y ver el Sorteo en directo, aunque sólo 600 asistentes son los afortunados en conseguir un asiento. De hecho, todavía estás a tiempo de saber cómo ir de público al Teatro Real para vivir en directo el sorteo de la Lotería de Navidad.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 comenzará oficialmente a las 09:00 horas, cuando los bombos empiecen a girar y las bolas, una a una, empiecen a determinar la suerte de millones de personas. Durante aproximadamente cuatro horas, los niños del Colegio San Ildefonso cantarán tanto los números premiados como los correspondientes premios, incluyendo el codiciado Gordo de Navidad, que marcará el momento más esperado del día. La hora a la que sale el Gordo de Navidad (como la del resto) se desconoce y cada año es una incógnita.

Es importante tener en cuenta que la previa del evento comienza antes. Los principales medios de comunicación suelen conectar a las 08:00 de la mañana para cubrir la composición de la mesa, la llegada de los niños y los preparativos finales antes de que los bombos entren en acción.

Dónde ver el Sorteo de Lotería de Navidad en directo

Seguir el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 en directo en TV es muy fácil gracias a las múltiples opciones disponibles. La televisión pública española, a través de La 1 de TVE, es la elección tradicional para millones de espectadores dado que siempre emiten todo el sorteo al completo e incluso ofrecen un especial antes y después de conocer todos los números que han sido premiados. Además, si no tienes acceso a un televisor, puedes recurrir a RTVE Play, la plataforma online de Radiotelevisión Española, donde también se retransmitirá el evento en directo.

Otra alternativa es disfrutar del sorteo a través de la radio. La Radio Nacional de España (RNE) se encargará de emitir el evento completo, permitiendo que sigas cada detalle del sorteo desde cualquier lugar. Escuchar las voces de los niños y el giro de las bolas es, sin duda, una experiencia emocionante incluso sin imágenes.

Además, algunos medios digitales, tal y como es el caso de OKDiario, ofrecerán una cobertura minuto a minuto en sus páginas web, actualizando constantemente los números premiados y destacando los momentos más importantes del sorteo. Si estás trabajando o en movimiento, esta opción es perfecta para no perderte ningún detalle.

Cómo escuchar la Lotería de Navidad en vivo

Si no puedes ver el sorteo en televisión o conectarte online, escuchar el evento en la radio es una opción igual de emocionante. La Radio Nacional de España (RNE) emitirá el sorteo íntegramente, asegurándose de que cada número premiado y cada premio sean escuchados por todos los oyentes. También otras emisoras nacionales, como La Ser, Onda Cero o Cadena Cope lo emiten.

Además, muchos dispositivos móviles permiten acceder a radios digitales, lo que te dará la posibilidad de escuchar el sorteo desde cualquier lugar con conexión a internet. Si prefieres una opción más visual y detallada, la mayoría de los medios digitales ofrecerán transmisiones en vivo o actualizaciones en tiempo real, permitiéndote comprobar tus décimos a medida que se canten los números.

Sea cual sea tu medio favorito para seguir el sorteo, no olvides tener tus décimos a mano. ¿Será este tu año para celebrar el Gordo? La emoción está garantizada.