Los niños de San Ildefonso son un clásico del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra cada 22 de diciembre en España. Ellos son quienes cantan los números y los premios y quienes transmiten esa alegría e ilusión a todos los españoles. Sus voces nos acompañan cada año y sus emociones traspasan la pantalla y nos llegan directas al corazón.

La historia de la Lotería de Navidad se remonta a un 19 de diciembre de 1812. Fue en Cádiz donde se celebró por primera lo que entonces se llamaba ‘Próspero de Premios’ y no fue hasta el 1892 cuando recibió el nombre que mantiene en la actualidad: Sorteo de Navidad. Aquel año se cantaron por primera vez en la historia los números ganadores y los premios.

Lotería de Navidad: curiosidades sobre los niños de San Ildefonso

El origen del ‘Colegio de los Niños de la Doctrina’ se remonta al año 1543. Pocos años más tarde se convirtió en un orfanato. El 9 de marzo de 1771 los niños de San Ildefonso extrajeron los números de la Lotería Nacional, y el 23 de diciembre de 1892 cantaron por primera vez el sorteo de Navidad.

No existe un número concreto de niños que participan en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, y todo se presentan de forma voluntaria. Por lo general, suelen ser 10 niños y 22 niñas de entre 8 y 14 años.

Ser los protagonistas del sorteo no es tarea sencilla, y dedican muchas horas a prepararse para manipular las bolas y cantar los números. Aunque ser los elegidos para cantar los números premiados es un honor para los niños, también supone un gran reto ya que tienen que hacer mucho esfuerzo. Empiezan a ensayar durante el mes de octubre, y lo hacen de lunes a jueves, durante muchas horas al día.

En lo que respecta a su vestimenta, hay quienes creen que es el uniforme del Colegio de San Ildefonso, pero no es así. Los niños del internado no tienen uniforme escolar y, aunque los niños que acuden al colegio público sí lo llevan, no es el que utilizan el día del sorteo.



El uniforme ha cambiado mucho a lo largo de la historia de la Lotería de Navidad sobre todo desde que en los años 80 empezaron a participar niñas en el sorteo.

El próximo 22 de diciembre a las 9:00 arrancará el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 en el Teatro Real de Madrid. Al igual que en años anteriores, durará unas tres horas y media.