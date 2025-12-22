Llega un vuelco invernal a Andalucía: AEMET avisa de lluvias, frío y nieve a partir de este día

La AEMET avisa de lluvias, frío y nieve a partir de este día, Andalucía se prepara para lo peor a partir de este día. Por lo que, quizás tocará empezar a prepararnos ante lo que está por llegar, son días de visualizar algunos elementos que pueden convertirse en un cambio radical que coincide con la entrada de esta nueva estación. El invierno parece que se acaba convirtiendo en una de las estaciones que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Andalucía es una de las comunidades autónomas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas que hasta la fecha desconocíamos. Sin duda alguna, tocará prepararse para lo peor, con la mirada puesta a una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en este inicio de las vacaciones para muchos, puede estar marcado con ciertos elementos que pueden acabar siendo claves. Un vuelco invernal llega a Andalucía, los expertos de la AEMET avisan en estas lluvias, frío y mucha nieve a partir de este día que tenemos en mente empezar unos desplazamientos que pueden estar marcados por esta previsión.

Andalucía se prepara para un vuelco invernal

Un vuelco invernal llega a Andalucía, una de las comunidades autónomas más afectadas por este tiempo, que parece que cambiará por momentos. Con la mirada puesta a un giro que puede convertirse en la mejor opción posible en estos días en los que todo puede ser posible.

Este invierno parece que ha empezado de una forma que quizás nos tocará tener en consideración algunas situaciones del todo inesperadas que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Es momento de estar pendientes de una previsión del tiempo muy importante.

La primera semana de vacaciones para todos puede convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha desconocíamos. Es momento de conocer un poco más lo que parece que pasará a partir de ahora, este plan en estos días tocará empezar a tener en estos días.

El invierno puede acabar siendo lo que nos acompañará a partir de ahora en estas jornadas en las que el tiempo puede ser clave. Tocará empezar a visualizar este giro radical que, sin duda alguna nos interesa con ciertos elementos que serán los que nos marcarán de cerca.

La AEMET avisa de frío, lluvia y nieve a partir de este día

A partir de este día tocará prepararse para el frío, la lluvia y la nieve, con una previsión del tiempo de lo más invernal. Andalucía será una de las zonas en las que tocará estar preparados para lo peor. Con la mirada puesta a una previsión del tiempo que puede cambiar nuestros planes por completo.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en la vertiente atlántica, más probables en las sierras. Cota de nieve en 700-800 metros aumentando a lo largo del día. Temperaturas máximas sin cambios en la mitad occidental y el litoral mediterráneo y en descenso en el resto; mínimas en descenso. Heladas débiles a moderadas en el interior. Vientos flojos a moderados de componente oeste, más intensos en el litoral».

Siguiendo con la misma previsión para España: «Cielos nubosos o muy nubosos en gran parte de la Península con precipitaciones y chubascos en la vertiente cantábrica, también se esperan precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormenta en el suroeste y que se extenderán hacia el sur de Andalucía, Estrecho, Ceuta y Melilla, donde pueden ser más intensas o persistentes. En el tercio este de la Península se esperan cielos menos nubosos y precipitaciones únicamente en los sistemas montañosos. Con incertidumbre, cabe esperar en Baleares intervalos nubosos con algunas precipitaciones aisladas, más probables en las islas más orientales. Se espera que las precipitaciones sean en forma de nieve en los sistemas montañosos, con cotas más bajas en la mitad nordeste, ascendiendo a lo largo del día. En Canarias intervalos nubosos con lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve. Se esperan brumas y nieblas en algunos valles del interior. Se esperan aumentos de temperaturas mínimas, sobre todo en el cuadrante suroeste peninsular, excepto algunos descensos débiles en valles de Castilla y León, Bajo Ebro, litoral catalán y Baleares. Aumentos también de las máximas excepto en el nordeste. Pocos cambios en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «No se descarta que nieve en entornos montañosos del nordeste por encima de 1000-1200m tendiendo a subir. Rachas fuertes en el litoral e interior sur de Tarragona e interior norte de Castellón. Predominarán los vientos moderados del oeste y noroeste en la Península y Baleares, rolando a partir del mediodía a norte y noroeste, pudiendo ser del oeste fuertes con rachas muy fuertes en litorales del sur peninsular y a última hora en el Ampurdán. En general se prevén flojos en interiores del oeste y al sur de los Pirineos excepto en el valle del Ebro. Alisio moderado en Canarias».