Un comerciante pakistaní persigue a un menor por las calles de Son Gotleu y le golpea en la cabeza con una barra de hierro

Brutal agresión sin piedad en el barrio palmesano de Son Gotleu. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen pakistaní y regente de una tienda de ultramarinos por haber perseguido a un menor de edad por la calle y golpearle en la cabeza con una barra de hierro.

Los hechos se iniciaron durante la mañana del pasado martes 29 de octubre, cuando la sala del 091 alertó a una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (G.A.C) debido a la activación del botón de atraco en el interior de un establecimiento de ultramarinos ubicado en el barrio de Son Gotleu.

Al personarse en el local, los agentes fueron atendidos por un trabajador del comercio, quien explicó que, momentos antes, un joven y una mujer se habían presentado en la tienda y habrían sustraído varios productos de su interior. Al percatarse de la maniobra, el dueño del negocio decidió recriminarles la acción de forma inmediata.

Mientras los agentes recopilaban el testimonio del empleado, irrumpió en el establecimiento un hombre visiblemente alterado. En un elevado estado de agitación y nerviosismo, comenzó a proferir todo tipo de insultos y graves amenazas contra el trabajador, llegando a manifestar a viva voz que iba a prenderle fuego a la tienda con él en su interior. Ante el riesgo de un enfrentamiento mayor, la patrulla intervino de inmediato para contener al individuo e indagar los motivos de su actitud.

Al ser interrogado por los policías, el hombre explicó que era el padre del menor que había sido agredido momentos antes por el propietario del establecimiento.

Según su relato, el comerciante persiguió a su hijo por las calles adyacentes hasta darle alcance y propinarle un fuerte golpe en la cabeza con una barra metálica, motivo por el cual el joven había tenido que ser trasladado urgentemente a un centro médico de la zona para recibir puntos de sutura en la herida.

Tras corroborar la veracidad de las manifestaciones del progenitor, varias unidades del GAC desplegaron un dispositivo de búsqueda por las calles contiguas. A los pocos minutos, los agentes interceptaron al presunto agresor, quien admitió lo sucedido ante las preguntas policiales, si bien alegó en su defensa que el menor también le había agredido previamente. Los agentes procedieron de inmediato a su detención por un delito de lesiones.